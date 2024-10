Zadnja vrsta z leve: tehniki Luka Krivograd, Julian Tomažej in Klemen Pečovnik (vsi trije so bili prej tudi del gledališke skupine); druga vrsta z leve: Jan Krivograd, Magdalena Mödritscher, Viktoria Šumnik, Mara Hudl in mentorica skupine Micka Opetnik; prva vrsta z leve: Hannah Mödritscher, Anja Cerar in Anna Reichmann

Gledališka skupina KPD Šmihel NeNavadni se je minulo soboto in nedeljo predstavila publiki že z deseto predstavo, tokrat z gledališko z igro Mesto zločina, ki jo je napisala in režirala Alenka Hain. Prag gledališke šole v Šmihelu je skupina prestopila pred enajstimi leti. V teku let se je nekoliko spremenila, od vsega začetka pa jo spremlja Micka Opetnik.

»Eno desetletje smo že napolnili z našimi predstavami in Micka Opetnik in Alenka Hain sta bili vedno del tega procesa,« nam je po predstavi povedal igralec Jan Krivograd. 18-letni letošnji absolvent Slovenske gimnazije iz Žrelca pa ni blestel le na odru, temveč tudi za računalnikom, saj je oblikoval plakat za predstavo. »To delam že od tretje predstave, tedaj sem bil star okoli 10 let,« je povedal Krivograd, ki bo januarja začel opravljati civilno službo pri Rdečem križu. Na vaje je prišel z vlakom, domov pa se je večinoma peljal z režiserko Alenko Hain, ki je za skupino napisala izvirno igro. Kaj imajo skupnega mentolov bonbon, torbica znamke Louis Vuitton in sesalnik za prah, na prvi pogled ni razumljivo. V 40 minutah pa se je prav iz teh elementov razvila zabavna kriminalka. Mentorica Micka Opetnik, ki že od vsega začetka spremlja skupino, nam je po nedeljski igri povedala: »Razvoj skupine je bil neverjeten. Na začetku so bili še otroci, nato je prišel čas pubertete, letos pa imam občutek, da so postali odrasli igralci in igralke, ki vedo, za kaj gre.«

Nameravajo igrati še naprej

Ko je prvič v roke dobila besedilo v roke igralka Anna Reichmann (16) z Letine, je takoj vedela, da bo to dobra igra. Igro pa so letos morali uprizoriti že po mesecu in pol zato, ker bo igralka Hannah Mödritscher že kmalu začela delati kot »au pair« v Milanu. Gledališka skupina, ki je v zadnjem desetletju poleg uprizoritev iger tedensko obiskovala gledališko šolo, pa pravi, da se bodo spet vrnili na oder, ko se bo Hannah vrnila iz Milana.