Premiera skupine SAMI MOČNI KPD Šmihel »Butalci zdaj«: Mi smo mi ali neumnost je večna

Skupina SAMI MOČNI deluje že 11 let in se je začela gibati na odrskih deskah že v zgodnjih otroških letih. Medtem so se razvili v odrske igralke in igralce, ki znajo navdušiti publiko s suverenim nastopom. Da odlično obvladajo vloge ter gibanje na odru, so mladi igralci potrdili tudi na premieri igre »Butalci zdaj« minuli petek, 28. marca. Ali kot je predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej na koncu predstave poudaril: »Z vašo predanostjo in živahnim interpretacijskim pristopom ste nam pripravili pravo gledališko doživetje in od smeha napeli naše mišičevje. Vaše gibanje na odru, nasmehi in čustveni izrazi so bili prepričljivi.« Ob tem se Jernej ni pozabil zahvaliti tudi režiserki Alenki Hain, ki je poleg režije skupaj s Pepom Trapom zasnovala predstavo, ter mentorci Veroniki Kušej, prav tako pa Niku Krištofu in Davidu Pečovniku, ki sta bila pristojna za tehniko.