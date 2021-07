Poklon velikemu koreografu

»Zaradi kombinacije profesionalnih in amaterskih igralcev bo ta igra imela zelo arhaičen značaj, igramo scene iz naše okolice in zaradi tega je je ta predstava precej avtentična,« je ob medijskem pogovoru dejal Milan Piko, soorganizator produkcije koreografskega centra Pliberk (CCB) »NEKDO. Poklon Johannu Kresniku«. Piko: »Ponosni smo, da je nastala kombinacija in sodelovanje med domačimi umetniki (med drugim Stefan Thaler in Johanna Hainz in Irina Lopinsky) in dolgoletnimi sopotniki Kresnika, med njimi Christoph Klimke, Andreas Seifert, Hannes Hametner in Christina Comtesse, katere babica prihaja iz Pliberka.« Po smrti Johanna Kresnika so se pri CCBju odločili, da se mu bodo poklonili s posebno produkcijo. Glavni protagonist v predstavi je Karl, po poklicu režiser (igralec: Andreas Seifert), ki je zelo podoben Kresniku. Karl inscenira igro Peer Gynt, pri vajah se pa začenja zapletati, nastane iskanje resnice v trikotniku žrtev, storilec in sodnik.

Nekdo.

Poklon Johannu Kresniku

Premiera

16. julija 2021, 20.30, Kulturni dom Pliberk

Dodatni termini

18. in 25 julija ob 11.00,

19., 20., 21. in 23. julija ob 20.30, KD Pliberk

Vstopnice

Dobite pri Posojilnici Bank, Sparkasse Bleiburg, Raiffeisenbank Bleiburg ter v knjigarnah Mohorjeva in Haček

www.ccb-tanz.at