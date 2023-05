Pod okriljem KPD Šmihel že od leta 2011 deluje gledališka skupina »Sami močni«. Igralke in igralci so 14. aprila v šmihelski farni dvorani odigrali najnovejšo igro z naslovom »naši in njihovi«, obravnava pa predsodke in stereotipe. »Skupaj z režiserko Alenko Hain smo razmišljali o novi igri in prišli na predsodke. Začeli smo diskutirati, katere predsodke imamo sami, kakšni nasplošno obstajajo in iz tega je nastala ta igra,« nam je povedala igralka Brina Kušej, ki je mnenja, da ima vsak človek v določeni meri predsodke. V igri med drugim obravnavajo stereotipe o blondinkah, starejših ljudeh in skušajo dati splošen odgovor na vprašanje, kaj sploh so stereotipi. Naslov igre »naši in njihovi« se zrcali prav v prizoru v gostilni, ko igralci v domačem narečju negativno govorijo o v dirndl oblečeni tuji ženski, ki prisede k mizi. Domačini vejo o njej povedati, da tam, od koder prihaja, ves dan jodlajo, poleg tega pa so bogati, na drugi strani pa »uhrni« (geizig). Ženska se poslovi v slovenščini, kar ostale precej začudi, a kmalu zatem pridejo do prepričanja, da je sama kriva, saj se jim ni predstavila kot domačinka. Takšna ali podobna scena se je gotovo že kdaj pripetila v kakšni južnokoroški gostilni.

Kaj lahko po mnenju igralca Lana Cerarja sproži takšna igra v publiki? »Mislim, da se veliko smejijo, ker je kar nekaj komičnih prizorov. Morda publiko tudi malo spodbuja k razmišljanju o lastnih predsodkih in kako bi se lahko tega ali onega predsodka znebili.« Kaj igralke in igralce motivira? »Pri igranju je vedno zabavno in fajn je, če lahko z našo predstavo gremo kam na gostovanje,« meni Lan Cerar. Dodaja, da se je pri igranju naučil bolj počasnega govorjenja, da ga ljudje bolje razumejo. Mentorici skupine »Sami močni« sta bili od začetka Kristina Trap-Jernej in Veronika Kušej, v zadnjih letih je to nalogo prevzela Kušejeva: »Z velikimi koraki napredujejo z vsako igro, medtem lahko že igrajo precej zahtevne tekste in lepo je, da igrajo z veseljem,« pripoveduje ponosna mentorica.

Naslednja priložnost za ogled predstave »naši in njihovi« je v petek, 5. maja, ob 19. uri, v kulturnem domu v Dobrli vasi.