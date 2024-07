V petek, 21. junija, je bila v Hiši kulture – farni dvorani premiera otroškega muzikala Lov za modrimi safirji. Videli in slišali smo, kakšne rezultate lahko rodi profesionalno delo z mladimi, če se upošteva njihove interese in zanimanja.

Z otroškim muzikalom Lov za modrimi safirji so pod vodstvom režiserke Maje Pihler Stermecki suvereno nastopili Obirčki in Zarčki. Bolje bi bilo reči Obirčice in Zarčice, saj v vizualno, pevsko in jezikovno odlično pripravljenem muzikalu nastopajo same mlade igralke.

Modri safirji v predstavi delujejo kot časovni stroj, nad katerim šolarki Abigail (Nina Plesnik) in Lena (Julia Paulitsch) nimata nadzora, saj je za kontrolo potrebnih vseh pet modrih safirjev, sprva pa imata le enega. Safirji obe junakinji v predstavi popeljejo v čas dinozavrov in praljudi na Koroškem, na tropski otok h gusarjem (»Nič ni vaše, vse je naše!«), v škotski Loch Ness k mili pošasti Nessie in v disko 70. let prejšnjega stoletja. Na vsaki postaji potovanja junakinji pridobita en moder safir. Medtem ko občinstvo z vizualizacijo potuje skozi prostor-čas, se Abigail v pesmi sprašuje, katera bo naslednja postaja, na katero jo bo popeljal čudežni kamen.

Pri plesu v disku se je mladim igralkam v polni dvorani pridružilo občinstvo, ki je večkrat z bučnim aplavzom nagradilo njihove solo pevske točke. Songi so prepoznavni in razumljivi, kostumi Mire Strnad-Miricota domišljeni in privlačni, scena učinkovita, raba jezika pa razveseljivo suverena.

Lanah Repnik (10)

Živim v Železni Kapli, to je drugi muzikal, v katerem sem nastopila, posebej sem uživala v disku.

Alina Smrtnik (10)

Prihajam z Obirskega, kjer pojem pri Obirčkih, igrala sem že v muzikalu Čebelica Maja. Super je delati z režiserko Majo.

Nina Plesnik (10)

Živim v Dobrli vasi, Čebelica Maja je bil moj prvi muzikal. Pesmi niso bile težke, disko pa je bil super.