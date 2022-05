Od ideje do uprizoritve gledališkega prvenca Martina Kuchlinga je minilo nekaj let, vendar se je čakanje izplačalo, saj celotna produkcija sloni na koroških temeljih: avtor, režiser in igralci so iz Koroške, kar pomeni, da so vsi udeleženi tematiko predstave izkusili v svoji družini ali širši okolici in da so prav oni tudi dediči dogodkov, ki so krojili našo resničnost in doživljanje slovenstva.

Kako se je projekt razvil?

Martin Kuchling: Že leta 2018 sem razmišljal o gledališki predstavi, potem pa so stvari postale konkretnejše, saj smo na Krščanski kulturni zvezi (KKZ) zaprosili za projekt v okviru prireditev Carin­thiJa 2020. Koncept sem torej že imel, potem pa sem ga moral realizirati. Zaupal sem vase, da bom vsebine znal posredovati na dialoški ravni. Dialoge je treba znati pisati, predvsem pa jih je treba ustrezno »pozicionirati«. Začetni koncept sem širil in oblikoval v klasično napisano gledališko delo z »govorečimi« protagonisti. Pred­stava pa se je razvijala tudi z igralci in seveda z režiserjem Mihijem Kristofom-Kranzelbinderjem, ki jo je umetniško oblikoval, prilagodil igralcem in danim možnostim. Nastala je predstava, ki traja pribl. 80 minut. Govorjeni del predstave je bil posnet, tako da igralci Katharina Pajenk, Miran Kelih in Leonard Krušic »igrajo k tekstu«. Na ta način je besedilo še bolj izrazno, ker ta pristop dopušča elemente, kot so glasno šepetanje, odmevi ipd. Z režiserjevimi posegi v besedilo sem se strinjal, saj je sporočilno jedro dela ostalo nespremenjeno.

Martin Kuchling

Usodni dogodki dvajsetega stoletja niso predstavljeni linearno. Je bilo delo tudi tako zasnovano?

Ja, iz sedanjosti sem se v replikah vrnil v preteklost, v leto 1945, 1920, potem pa v leto 1972, in sicer iz vidika osebnega doživljanja in odzivanja protagonistov, ki so med sabo povezani.

Kakšno je vzdušje pred krstno uprizoritvijo?

Zelo sem vesel, da bo delo uprizorjeno in res sem radoveden, kakšen bo odziv gledalk in gledalcev. Vgrajenih je nekaj elementov, ki ponazarjajo neko zgodovinsko obdobje, vendar ne na klasičen način. Zanima me, ali bo sporočilo moderne predstave razumljivo tudi za tiste, ki morda tematike ne poznajo tako dobro.

Premiera v Kulturnem domu Pliberk bo v torek, 24. maja, ob 20.00. Ponovitvi bosta v sredo, 25. maja, ob 20.00. V četrtek, 26. maja, bo igra ob 11. uri.