Selska mladinska skupina je letos želela uprizoriti humorno kriminalko. Ker je bilo težko dobiti primerno besedilo, je režiserka Alenka Hain, ki skupino spremlja že nekaj let, napisala izvirno besedilo z naslovom »MI SE NIKOLI NE HECAMO!«.

V polnem farnem domu v Selah je mladinska skupina gledališke šole KPD Planina Sele pokazala, kaj se je naučila v zadnjih mesecih. In to še kako. Odraščajoča selska skupina je publiki prikazala bančni rop, ki se v teku predstave zaplete. Stara gospa, ki v resnici ni stara gospa, dostavljavec pisem, ki v resnici ni dostavljavec pisem, in čistilka, ki v resnici ni čistilka, oropajo selsko banko. Bančni uslužbenec in glavni policaj pa komaj čakata na ta rop.

Kar je na prvi pogled videti nelogično, se v 40-minutni igri lepo razjasni. Naslednjo priložnost, da si ogledate, kako se igra zaplete in nato tudi razplete, imate v nedeljo, 21. julija, ob 18.00 v farnem domu v Selah.

Od oktobra se je selska mladinska skupina na tedenskih vajah v gledališki šoli najprej ukvarjala z improvizacijo. Od januarja naprej pa je skupina začela delati na gledališki predstavi, ki ob nobenem času na postane dolgočasna.

Režiserka Alenka Hain je po sobotni premieri povedala, da v Selah otroci in mladina zelo dobro govorijo slovensko. Dodaja, da se vidi, da je skupini oder domač in da se na njem počuti dobro. To domače počutje pa je zaznala tudi publika, ki je na premieri večkrat bruhnila v smeh.