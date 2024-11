Premiera igre Zgodbe s kolovrata v Bilčovsu: Špicparkeljc, Trnuljčica in goska

Kaj je Špicparkeljca, Trnuljčico in gosko privabilo v Bilčovs? Sijajna predstava mladih gledališčnikov otroške gledališke skupine Bilka, ki so od Ankarana naprej mojstrili svoj nastop in z njim navdušili množično občinstvo na premieri v petek ter na ponovitvi v nedeljo, 10. novembra. Tri znane otroške pravljice so na novo zaživele po idejni zasnovi režiserke Irene Rajh in pod mentorstvom Janje Einspieler ter ob podpori Slovenskega prosvetnega društva Bilka in Krščanske kulturne zveze. Trnuljčica se je zbodla v kolovrat in prespala sto let, preden jo je našel princ, publika pa je vmes spremljala, kako se je srečno razpletla zgodba Mlinarjeve hčere, ki je s pomočjo Špicparkeljca prišla do kraljeve krone in za las rešila novorojenega sinčka, ki ga je Špicparkeljc zahteval v zameno. Tudi goska je spet dobila perje ter zapustila babico in dedka, kar je bilo uprizorjeno z estetsko igro senc ob glasbeni spremljavi. Predstava pa Bilčovsa ne bo zapustila vse do naslednje – poslednje ponovitve, ki bo v ponedeljek, 18. novembra za vrtec in osnovno šolo.