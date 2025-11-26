Gledališki projekt »Vidim te« je koprodukcija mladinske gledališke skupine SPD Danica, gledališča Bühne Frei, Katoliškega ženskega gibanja in urada krške škofije za preprečevanje spolnih zlorab in nasilja. Skupaj so igralke in igralci pod vodstvom režiserke Ilone Wulff-Lübbert (Bühne Frei) ustvarili aktualno mešanico gledališča, razmisleka in družbene razprave. Kooperacijski projekt se je rodil v okviru gledališkega natečaja krške škofije v svetem letu, za kakršno je leto 2025 oklical pokojni papež Frančišek. Vsaka od desetih predstav na natečaju škofije spregovori o upanju.
Posamezne prizore, ki obravnavajo pozornost, (ne)srečne družine, jezikovne ovire v komunikaciji, pritiske okolja k storilnosti in nenehnemu delu, mobing, izključevanje in nasilje so ustvarile igralke in igralci sami. »Prej o tem sploh nismo govorili, čeprav smo ravno kot koroški Slovenci bili izpostavljeni izključevanju, še bolj pa mobingu,« razliko med nekoč in danes ubesedi Rozi Kummer-Pasterk, voditeljica mladinske gledališke skupine Danica. Posebnost gledališča Bühne Frei je, da je odprto za vse. »V tej predstavi recimo nastopa naša igralka Margarita Bässler, ki se zaradi posledic prometne nesreče lahko stoje premika samo s pomočjo rolatorja, pa inkluzivnost gledališča Freie Bühne, ki ima vaje v celovški škofijski hiši,« pojasni Ilona Wolff-Lübbert. Prav tam bo 12. decembra (19.00) tudi ponovitev predstave.
Zaključil sem vajeništvo za mizarja, eno leto sem bil že zaposlen, a tudi že dva meseca brezposeln. Ravno ta teden grem prvič v novo službo. V predstavi imam različne vloge. Nastopam v vlogi očeta, ki je še spričo družine odsoten, pa v vlogi delavcev na gradbišču, enkrat pomagam v težki situaciji, enkrat pa sem žrtev nasilja. Vsak od nas je napisal ali pa dal idejo za en del predstave. In moj komad je bil ta z gradbišča, ker sem že večkrat opazoval, da ima mnogo sodelavcev iz Slovenije težave, saj ne razumejo dovolj nemško, da bi se lahko sami pogovorili s šefom.
V Celovcu na FH študiram logopedijo, naslednje leto bom končala. Zmeraj sem hotela imeti poklic, v katerem lahko pomagaš vsem ljudem. Kot logoped lahko delaš z otrokom, pa tudi s starejšim človekom. V predstavi imam same kratke vloge, saj skrbim tudi za luč v predstavi. Enkrat sem sprevodnik, ki poseže med pretepanje, enkrat sem pa tudi sama oseba, ki udari beračico. V moji starosti imaš velik pritisk na univerzi ali da najdeš pravo delo, to je zdaj moja tema. In da imaš potem tudi še čas za prijatelje ter zase in da vse dobiš pod eno kapo. Ja, to je pritisk.
