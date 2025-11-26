»Prej o tem sploh nismo govorili«

Leon Pingist (19)

Nagelče Nageltschach

Zaključil sem vajeništvo za mizarja, eno leto sem bil že zaposlen, a tudi že dva meseca brezposeln. Ravno ta teden grem prvič v novo službo. V predstavi imam različne vloge. Nastopam v vlogi očeta, ki je še spričo družine odsoten, pa v vlogi delavcev na gradbišču, enkrat pomagam v težki situaciji, enkrat pa sem žrtev nasilja. Vsak od nas je napisal ali pa dal idejo za en del predstave. In moj komad je bil ta z gradbišča, ker sem že večkrat opazoval, da ima mnogo sodelavcev iz Slovenije težave, saj ne razumejo dovolj nemško, da bi se lahko sami pogovorili s šefom.