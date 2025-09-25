Potomci pregnanih počastili vrnitev

Katja Gasser, potomka izseljene družine:

(…) Če se končajo vojne, to še zdavnaj ne pomeni, da je vojna konec. Uničevalno pri vojnah je nenazadnje, da delujejo v ljudeh naprej, preko generacij. Preteklost sedi v naših kosteh. Draga publika: vizualizirajte si to: preteklost sedi v naših kosteh. Drage dame, dragi gospodje: Preteklost ne mine, vdira v in po nas. Zavestno ali nezavestno. To dejstvo je v neštetih znanstvenih panogah že zdavnaj raziskano. V tem smislu smo vsi ranjeni, zaznamovani. Vsi prihajamo iz ruševin. (…)

(…) Moja mama je v Altdorfu pri Nürnbergu doživljala smrtne strahove.

Zgodilo se je, tako se spominjam njenih besed, da je mama izgubila ključ hišnih vrat. Ponoči se je tiho izmuznila iz hiše, da bi v temi iskala ključ, panična, da ga ne bo našla, tresoč se, da bi jo pri iskanju zasačili. Končno ga je našla. In povem Vam, drage dame, dragi gospodje, da ko o tem pripovedujem, ko se spominjam maminih besed, čutim otroško roko, ki tako močno drži ključ, kot da bi bil to življenje samo.

Moja mati si je včasih v Altdorfu pri Nürnbergu želela smrti. Večkrat mi je povedala, da je molila, naj na njo in na hišo pade končno kakšna bomba. Kot otrok, star 13 let, si je želela umreti.

Nasilje, ki ga je doživela pri družini Stich v Altdorfu pri Nürnbergu, je bilo predvsem duševno, je vedno dejala moja mati: duševno nasilje je bilo to, Katja, a razumeš, a me slišiš? Hišni gospodar je bil voditelj pasje čete, redno so prihajali gostje, moja mati pa je bila predstavljena kot človek druge kategorije: pustili so, da je pred očmi posmehujoče se družbe pometala pasje iztrebke. Družba se ja zabavala nad njenim strahom, ki se je pri tem kazal v celem njenem telesu. »Unsere Anna!« je vzkliknil gospodar. Ko je izrekla ta nemški stavek, se je mami vedno jokala. Nikoli »Unsere Anna!« ni rekla brez solz. (…)

(…) A se je družina Stich v Altdorfu pri Nürnbergu kdaj vprašala, kaj se je zgodilo z Ano Ogris? So se kdaj vsaj sramovali svojega vedenja? Po koncu vojne je bilo molčanje monstruozno – molčali so ljudje iz zelo različnih razlogov.

Nacizem bi se, draga publika, nikoli ne mogel razviti v tako pošastni masovni fenomen, če se ne bi toliko ljudi odreklo vsem moralnim načelom – kot so bili tisti v kuhinji v Altdorfu pri Nürnbergu, ki so sodelovali pri poniževanju moje matere, otroka – kaj, če bi eden od teh mož rekel: nehajte, to se ne počne! (…)

(…) Fašizem je nasprotje ljubezni: ljubezen spodbuja življenje, fašizem pa je usmerjen v uničevanje življenja. Imamo odgovornost, da ne dopustimo, da se pogled zoži, da se fašizem, da se totalitarizmi znova uveljavijo.

Zaključna misel, ki prihaja od Marice Bodrožić: »Die einzig gültige Gleichung ist die Menschlichkeit.« – »Edina veljavna enačba je človečnost.«

Objavljeni so odlomki iz govora.

Celoten posnetek govora je na novice.at/vrnitevgasser