Politična satira na gledališki zelenici

Zeleni oder resničnostnega šova je primerljiv z nekakšnim neuradnim sodiščem za primere, v katere sodišče ni poseglo. Sojenje je del zabave, prostega časa. Gledalci so postavljeni pred moralno izbiro, kjer morajo odločati, kdo je 'najslabši', s čimer postanejo del procesa moralnega vrednotenja. Običajno pa ljudje v takih situacijah zlahka prezrejo svojo lastno krivdo in odgovornost. Koliko se publika poistoveti s posameznimi liki, ostaja odprto. Na vprašanje, koga naj bi ta predstava najbolj zabolela, odgovarja dramaturginja Ana Grilc: »Mislim, da tiste, ki mislijo, da je nevtralna drža do političnih zadev nekaj nepolitičnega, ampak v današnjem svetu je v vseh situacijah nedejanje politična drža in akcija. Kajti če ne storiš kaj proti sistemu, ki te zatira, potem delaš temu korist.«