Pol stoletja gledališča in lutkarstva ob morju

Drugače kot na prvem umetniškem tednu, ki je potekal leta 1975 še v Fiesi in na katerem je sodelovala le lutkovna skupina Lutke Mladje, se je letos v slovenskem Ankaranu zbralo 12 gledaliških in lutkovnih skupin iz vse Koroške na avstrijski strani državne meje. Delavnica je razdeljena na dva tedna, projekt pa traja od 17. do 29. avgusta. V prvem tednu se je na gledališki in lutkovni delavnici mudilo sedem skupin (59 oseb), v drugem tednu pa pet (60 oseb). Mentorji letos so bili Igor Sviderski ter Sara Janašković (gib), Martin Vrtačnik (govor), Peter Frankl in Vid Sodnik (improvizacija). Iz Dobrle vasi so se letos udeležile tedna kar štiri skupine: Teatr Srce 1 (mentorici Kiki Gregorič-Grilc in Michaela Lesjak-Zdouc), Teatr Srce 2 (mentorici Ines Lesjak in Rosanna Pucher), Lutke Srce 1 (mentorica Milena Zankl) in Lutke Srce 2 (mentorica Brigitte Neuwersch). Bilčovs je zastopala mladinska gledališka skupina Bilka (mentorica Janja Einspieler), Žitaro vas igralska skupina Šentlipš (mentorica Roswitha Stern), Celovec skupina Mladi Celovčani (mentorica Marica Hartmann) ter Dunaj gledališka skupina SID Dunaj (mentorica Jelena Cvetković-Šarkanovič). Iz Šmihela je na letošnjo delavnico prišla otroška gledališka skupina Kreativci (mentorica Micka Opetnik) ter lutkovna skupina ArtBanda (mentorici Kristina Trap Jernej in Daniela Pečnik). Navrh sta se pridružili še mladinska gledališka skupina gledališke šole Šentjanž (mentorica Majda Rabensteiner Ogris) in lutkovna skupina z Radiš (mentor Tomaž Ogris). Poleg zahtevnega dela, učenja besedil in ustreznih gibov so imeli mladi veliko prostega časa za uživanje na soncu, ob morju ter za druženje. V programu sta bila tudi izlet v Koper ter predstava Veronike Kušej, ki je gledalce seznanila z umetniško obliko kamišibaja. Predzadnji večer so posamezne skupine predstavile svoje delo, ki je nastajalo skozi teden, in nakazale, katere zgodbe lahko pričakujemo jeseni.
V Ankaran hodim že, odkar sva leta 2010 skupaj z Natalijo Bučovnik ustanovili lutkovno skupino v Dobrli vasi. Čisto natančno se spomnim, kako sem prvič spremljala skupino in sta bila moja dva otroka, Anja in Stefan, še čisto majhna. Cilj lutkovne skupine je bil ohranjanje slovenskega jezika tudi zunaj družinskega kroga, v društvu. V prvi vrsti naj bi se otroci učili slovenščine, poleg tega pa nastopanja, samostojnosti in pridodbivanja samozavesti. Te vrednote po mojem mnenju zastopa teden v Ankaranu. Kot vrhunec pa vidim veselje otrok in njihovo vprašanje, če bomo naslednje leto spet šli na morje. Kar pa mi v nobenem primeru ne sme manjkati v tem tednu, so morje, sonce in druženje ob večeru.
Prvič sem za Ankaran izvedel, ko sem delal kot režiser lutkovne skupine v Celovcu leta 2007. Takrat smo imeli vaje v Mohorjevi, potem pa smo odšli za en teden v Ankaran. Od leta 2010 pa spremljam lutkovne skupine iz Dobrle vasi. Razliko med delom z mladimi v domačem kraju ali v tujini sem videl v času korone, ko smo se dobivali samo v Dobrli vasi. Mnogi so imeli nogomet ali druge družinske aktivnosti, zaradi katerih niso mogli priti. To v Ankaranu ne gre. Tukaj so vsi zbrani in ni mogoče, da ne bi prišli na vaje, tako da je stokrat boljše in stokrat bolj intenzivno delati v Ankaranu. Sploh pa se mi Ankaran zdi važen za razvijanje samostojnosti otrok. Najbolj všeč v tednu na morju mi je organizacija: vsaki skupini je zagotovljen prostor, strokovni mentorji pa so jasno ločeni od mentorjev skupin.
Ko sem bila stara eno leto, sem že spremljala svojo mamo ter brata v Ankaran. Dan v Ankaranu poteka takole: zbudimo se ob sedmih, (moja mama nas stresa), potem gremo na zajtrk. Včasih gremo v sobe ali pa vadimo besedilo. Potem nas čaka jutranje ogrevanje ter vaje, ki trajajo do kosila. Sledi pavza do petih. Nato imamo spet vaje do večerje. Ankaran povezujem z intenzivnimi vajami, z mentorji, ki ti pomagajo, in s komarji 😉 Poleg tega se srečaš tudi z drugimi skupinami, kar ti nudi možnost pogovora z novimi osebami. V letošnji gledališki predstavi igram glavno vlogo, pri čemer zgodba pripoveduje o deklici, ki se znajde v svetu mamil.
Komentar poletne praktikantke Dana Gregorič
V Ankaran hodim že več kot deset let. Prvo leto sem bila del lutkovne skupine Lutke Srce iz Dobrle vasi in sem bila stara šest let. Zdaj mi je 18 let, sem članica gledališke skupine, vendar se še vedno veselim tedna ob morju, tako kot sem se ga veselila kot osnovnošolka. Spomini, ki so mi ostali, segajo od izdelave lutk in učenja besedila do neprespanih noči, polnih smeha in heca. Za vedno pa mi bodo ostali v spominu ljudje, ki so nas noč in dan spremljali, ter vsi moji prijatelji in prijateljice, ki sem jih spoznala v tistem tednu in na katere se lahko do danes zanesem. Ankaran namreč ne pomeni samo vaj in dela, zame vsekakor simbolizira tudi kraj učenja. Učiti se dela v skupini. Učiti se izražati svoje lastno mnenje. Učiti se, da je biti del društva prednost, ne slabost. Zato menim, da bi morali otroci in mladostniki, ki sodelujejo v gledališki ali lutkovni skupini, vsaj tri dni intenzivno delati na svoji predstavi, da bi spodbudili timski duh in osebni razvoj.
