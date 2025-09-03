Pol stoletja gledališča in lutkarstva ob morju

Več kot samo vaje in delo

Komentar poletne praktikantke Dana Gregorič

V Ankaran hodim že več kot deset let. Prvo leto sem bila del lutkovne skupine Lutke Srce iz Dobrle vasi in sem bila stara šest let. Zdaj mi je 18 let, sem članica gledališke skupine, vendar se še vedno veselim tedna ob morju, tako kot sem se ga veselila kot osnovnošolka. Spomini, ki so mi ostali, segajo od izdelave lutk in učenja besedila do neprespanih noči, polnih smeha in heca. Za vedno pa mi bodo ostali v spominu ljudje, ki so nas noč in dan spremljali, ter vsi moji prijatelji in prijateljice, ki sem jih spoznala v tistem tednu in na katere se lahko do danes zanesem. Ankaran namreč ne pomeni samo vaj in dela, zame vsekakor simbolizira tudi kraj učenja. Učiti se dela v skupini. Učiti se izražati svoje lastno mnenje. Učiti se, da je biti del društva prednost, ne slabost. Zato menim, da bi morali otroci in mladostniki, ki sodelujejo v gledališki ali lutkovni skupini, vsaj tri dni intenzivno delati na svoji predstavi, da bi spodbudili timski duh in osebni razvoj.