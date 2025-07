Pet let praznika spomina in svobode

Prireditev je bila praznovanje upora kot pledoaje za mir, v opomin na premagovanje nacizma in fašizma ter z namenom, da bi se koroške antifašistične organizacije med seboj povezale. Kraj dogodka poleg spomenika žrtvam »Od partizanov umorjenih otrok, žena in mož« je letos še posebej pomenljiv, saj se ob osemdesetletnici konca 2. svetovne vojne osvešča tudi o pristranski razlagi zgodovine in hujskanju proti partizanom; na dan prihajajo zamol­čane zgodbe o deportiranih in pobitih družinah pod nacističnim jarmom. »Vsi smo tukaj, ker verjamemo v prihodnost, v kateri ima mesto mnogoglasnost spominov. Zavzemamo se za kulturo spominjanja, ki preteklost obravnava premišljeno – znanstveno, brez slepih peg in brez olepševanja,« je povedala moderatorka večera Eva Hartmann. Duo zweitopf je v sklopu razstave »Poglejmo!« osnoval modifikacijo spomenika, in sicer izrez napisa »od partizanov«. Obe moderatorki prireditve »Svobodni«, Eva Hartmann in Nadja Danglmaier, sta povedali, da je njihov naslednji projekt, da se modificiran spomenik postavi na Stolnični trg in spomenik tako postane poklon za žrtve z obeh strani. »Dogodek se mi je zdel zelo pisan in komunikativen. Že pri organizaciji nam je bilo pomembno, da ustvarimo dogodek, ki vključi čimveč iniciativ in društev ter pokaže, da je na Koroškem zelo veliko civilnega angažmaja in prizadevanja za slogo in enakopravnost družbe. Želeli smo, da ljudje pridejo v stik drug z drugim, srečajo prijatelje in znance ter navežejo nove vezi. Hoteli pa smo tudi poudariti, da nam je uspelo izvesti projekt alternativni spomenik za Stolnični trg, ki pa ga žal še ni možno postaviti na ploščad pred stolnico in zaenkrat stoji pred koroškim deželnim muzejem,« je povedala Nadja Danglmaier. »Dragoceno se je ozreti nazaj, koliko smo v petih letih skupaj ustvarili. Kjub temu da ima vsak ogromno obveznosti in da razmere niso enostavne, vsakdo prispeva svoj delež. Lepo je videti, kako globoka je medsebojna povezanost in želja po skup­nem ustvarjanju dobre prihodnosti za vse,« je komentirala soorganizatorka Elisabeth Klatzer. Zbrane sta nagovorila tudi pastorka Lydia Burchhardt iz Celovca in teolog Ingo Gönitzer, stojnice različnih organizacij so predstavljale svoje delo in projekte, za glasbeno vzdušje je poskrbela skupina The Talltones Extended, prav posebna točka programa pa je bil ples »FOLKLORNO – what was left«, ki ga je koreografirala in s skupino izvedla Mirjam Sadjak iz Pliberka.