Tudi letos se bo s številnimi plesnimi predstavami v Pliberku vse zavrtelo. Prvega julija bodo umetniki in umetnice gibanja ob glasbi navduševali obiskovalce Dolge noči plesa po vsem mestu.

Otvoritev prireditve Koreografskega centra Bleiburg/Pliberk bo ob 17.30 na vrtu muzeja Wernerja Berga (Skulpturengarten Werner Berg Museum), mesto pa bo plesalo vse do polnoči. Obiskovalci bodo lahko šli na sprehod po Pliberku in videli več kot deset plesnih performansov s skoraj 30 plesalkami in plesalci, ki prihajajo iz desetih držav. Koreografski center Bleiburg/Pliberk bo za gledalke in gledalce pripravil dve poti, ki vodita do performansov, seveda pa si obiskovalci lahko za ogled izberejo tudi posamezne nastope. Večina performansov je brezplačna (natančne informacije so navedene na programu večera na www.ccb-tanz.at). Ena od točk na programu je avdio sprehod – v tem primeru organizatorji prosijo za rezervacijo sprehoda po elektronski pošti in za zanesljivo udeležbo, saj imajo na razpolago omejeno število slušalk.

Šolski projekt Brez pesti/Faustlos v Velikovcu

Sproščeno vzdušje bo 1. julija v Podjuni zavladalo že dopoldne, saj so vse velikovške šole sodelovale pri projektu Faustlos. V sodelovanju z interdisciplinarnimi umetnicami in umetniki so za mlade kreativno oblikovali »neustrašen« dostop do teme nasilje. Dijakinje in dijaki bodo od 8.00 do 12.00 praznovali »GEWALTiger Tag«, kjer bodo pokazali rezultate projekta.

Več informacij o obeh prireditvah:

www.ccb-tanz.at.