Katoliško prosvetno društvo Planina Sele je za domače otroke in mladino tudi letos, 17. in 18. julija, organiziralo kreativna dneva. 29 mladih je kuhalo, pelo, plesalo, raziskovalo naravo, se poglabljalo v fiziko in ročno delo, fotografiralo in molilo. Mladi so bili razdeljeni v tri skupine, ki so se izmenjavale pri delavnicah. Dan se je zjutraj začel (in zvečer končal) z duhovno mislijo, nato pa se je začelo ustvarjanje pod vodstvom Mirje Oraže in Nataše Mutzbauer (kuhanje), Anje Oraže (petje), Boštjana Malalana (ples), Claudie Schiemann (gozdna pedagogika), Christiana Uraka (fizikalna delavnica), Christine Dovjak (rokodelstvo), Štefana Reich­manna (fotografija) in Matjaža Keliha (molitev). Po večerni maši so mladi 18. julija v farnem domu občinstvu, ki so ga sestavljali večinoma starši in stari starši, predstavili vse, kar so ustvarili in se naučili na letošnjih kreativnih dnevih. Deklice (na desni) so posebej uživale na delavnici plesa Boštjana Malalana iz Ljubljane, ki pravi: »Šest let že prihajam v Sele, prvič sem bil tukaj, ko ni mogla priti moja bivša sodelavka. Vsaka skupina se je naučila svoj ples, pa tudi enega skupnega.«

Leonie, Amelie in Sara

Leonie Mak (11), Amelie Mak (7), Sara Juch (8), vse tri Sele

LM: Najbolj sem mi je dopadlo plesanje, letos sem drugič na kreativnih dnevih v Selah, kjer je vsako leto kaj novega.

AM: Med vsemi delavnicami mi je bila najbolj všeč delavnica plesa, pa tudi delavnica fotografije mi je ugajala.

SJ: Pojem v otroškem zboru in igram v gledališču. Skupaj smo tukaj marsikaj ustvarili, zelo všeč mi je bilo pri plesu.