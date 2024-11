V petek, 18. oktobra, so otroci gledališke šole SPD Šentjanž v nabito polni dvorani k & k centra premierno uprizorili predstavo »Brezjamci«. Besedilo po motivih stripa »Krudovi« so otroci napisali skupaj z režiserko Niko Brgant.

Da so v šentjanškem kulturnem društvu doma navdušeni gledališčniki, ne vemo šele od prejšnjega petka – so nam pa otroci gledališke šole SPD Šentjanž prav takrat zopet dokazali z živahno predstavo, s katero so občinstvo odpeljali v kameno dobo. Tam živi skupina ljudi – »bogati« – ker imajo vse, kar po­trebujejo za življenje (živino in s tem mleko, jajca ter volno in oblačila) v udobni jami, iz katere skozi okno vsak dan opazujejo drugo skupino ljudi, ki bivajo pod drevesom. »Brezjamci«, kakor so jih poimenovali »bogati«, so v svojem raz­voju še eno stopnjo niže in se prehranjujejo s črvi, koreninami in z ušmi. Pa tudi njihova govorica še zdaleč ni tako izbrana in lepa kot tista od »bogatih«, ki imajo v svojem jeziku že pravilno slovnico in radi iščejo nove besede za vse stvari okoli sebe. Ko pride do potresa in morata obe skupini zbežati pred divjimi živalmi, se »bogati« in »brezjamci« nenadoma srečajo in so prisiljeni živeti skupaj. Po prvih težavah v komunikaciji in razumevanju drug drugega hitro ugotovijo, da se eni od drugih lahko mariskaj naučijo in sklenejo, da bodo odslej kot prijatelji živeli skupaj v čisto novi jami. Pustolovščine »Brezjamcev« ter duhoviti dialogi in glasbeni vložki so navdušili publiko, ki je tudi na ponovitev predstave v nedeljo, 20. oktobra prišla v velikem številu.

Predstava – že peta, ki jo je prav ta skupina uprizorila skupaj pod strokovnim vodstvom Nike Brgant – je nastala po motivih risanke »Krudovi« (»The Croods«), prizore pa so si otroci, kot že v prejšnjih uprizoritvah, izmislili večinoma sami. Za kostume sta poskrbeli Pina Lanzner in Angelina Oraže, mentorja skupine pa sta bila Julija Schellander-Obid in Tomaž Ogris, ki je skupino letos tudi spremljal na poletni gledališki delavnici v Ankaranu.

Ustanavljajo novo skupino

V SPD Šentjanž skrbijo tudi za gledališki naraščaj, saj je načrtovana ustanovitev mlajše gledališke skupine za otroke od 5. leta naprej. Prvo informativno srečanje za zainteresirane otroke in njihove starše je že bilo, otroci, ki bi radi stopili v Šentjanžu prvič na oder, pa so prisrčno vabljeni! Podrobnejše informacije lahko dobite pri Nadji Keuschnig: 0664 1232994.