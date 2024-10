24. mednarodni lutkovni festival Cikl cakl obljublja očarljiv festivalski teden s predstavami za vso družino.V farni dvorani v Šmihelu bo med 15. in 20. oktobrom na voljo pester program, od predstav, ki temeljijo na klasičnih zgodbah in pravljicah, kot je »Pika Nogavička« ali »Sneguljčica«, do sodobnih predstav z grotesknimi vložki in virtuozno instrumentalno glasbo. Od torka do četrtka v Šmihelu v dopoldanskem času potekajo različne predstave za šole in vrtce.

V petek, 18. oktobra, bo festival ob 10. uri gostoval v iKultu v Celovcu s predstavo »Harms je kriv! Koncert padajočih babic«. Predstava je za mladino in odrasle. Na festivalnem večeru za mladino in za odrasle sledi ob 19.30 ponovitev igre, nato pa še predstavi »Glasba in druženje« ter »Humoresken«.

V soboto, 19. oktobra, sledi festivalski dan za družine s predstavami: »Second Hand Show« (11.00), kamišibajkarji s predstavo »Zgodbe o kravi, ovci, zgubljenih očalih in še kaj« (14.30 & 15.00), »Kuharica Micka« (14.30 & 15.00) in »Čuk na palici« (15.30). Za zaključek festivala sledi v nedeljo, 20. oktobra, premiera otroške gledališke skupine KPD Šmihel z igro »Pika Nogavička«. Premiera gledališke igre za družine bo ob 11. uri, ponovitev ob 18. uri.

Spored in opise predstav najdete na: smihel.at/cikl-cakl