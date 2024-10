Ob 35. obletnici nastopa v Škofičah in v Pliberku: Šmihelski New Times Big Band slavil kar dvakrat

Trinajst članov mladinske gledališke skupine Bilka z režiserko Ano Ruter (z leve zgoraj): Jona Gspan, Silvo Einspieler, Elena Weber, Matej Weber, Nevena Voglauer, Nina Mansch, Ana Ruter, Lana Einspieler, Lena Feinig (spodaj z leve): Gabriel Kulnik, Matej Einspieler, Valentina Salzmann, Lena Janscha, Julia Rat, Helena Reichmann

V petek v ljudski šoli v Škofičah in nato še v soboto, 26. oktobra, v kulturnem domu v Pliberku je New Times Big Band obeležil 35. obletnico svojega delovanja s koncertnim programom, ki je navdušil občinstvo. Na sporedu so bile mednarodne uspešnice in glasbena klasika, zgodovino big banda pa je občinstvu v Škofičah predstavila Danica Thaler-Urschitz. Pod dirigentsko palico Maria Vavtija, ki je s humoristično povezavo med skladbami poskrbel za smeh med obiskovalci, so pevke Simona Krajger, Natascha Stuck, Lara Wulz in pevec Danilo Katz ubrano zapeli in poželi navdušenje občinstva. Med instrumentalnimi solisti se je predstavil tudi umetniški vodja big banda Miha Vavti. Občinstvo v Škofičah je ob koncu programa zahtevalo še dodatek, kar jim je Big Band z veseljem izpolnil. Po koncertu je SPD Edinost Škofiče pod vodstvom predsednika Mitje Rovška povabilo na prigrizek in druženje v prostorih ljudske šole. Prireditve v Škofičah so se udeležili tudi županja Bistrice v Rožu Sonya Feinig, bivši direktor Posojilnice Bank Kristijan Schellander, ravnateljica ljudske šole Škofiče Gertrude Seher, bivši župan Škofič Andreas Happe in umetnik Jozi Metschina.