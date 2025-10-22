O pokakanih spodnjih hlačah

Kalina Dimitrova-Wutti (12)

Borovlje Ferlach

V predstavi sem igrala varnostnico Jano. Na začetku smo razmišljali, da bi naredili kriminalko, režiserka Nika Brgant je predlagala, da dodamo še komedijo – zato smo na koncu združili oboje.

V tej gledališki skupini sem že 7 let. Rada bi ostala v gledališkem ali filmskem svetu, saj me to res veseli. Nočem nujno biti igralka, bolj me zanima režija.