Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Nagrajen Kamišibaj na festivalu CiklCakl

14.10.2026 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Damijan Smrečnik
Veronika Kušej si že vrsto let prizadeva, da bi kamišibaj, posebno obliko pripovedovanja zgodb ob ilustracijah, približala otrokom in odraslim na avstrijskem Koroškem. V Avstriji je skupaj z Alenko Hain in drugimi ustanovila društvo Kamišibaj, ki je doslej organiziralo že tri festivale.
Veronika Kušej

»Kamišibaj je dober medij za posredovanje slovenščine,« poudarja Kušej, ki je septembra na Republiškem srečanju kamišibaja Slovenije in zamejskih Slovencev za avtorsko predstavo »En jodl« prejela posebno nagrado. Selektor je med več sto predstavami izbral 41 najboljših, ki so se predstavile na srečanju. Med njimi je bila tudi njena predstava. Kušej bo kamišibaj predstavila tudi v petek in soboto na festivalu Cikl Cakl v Šmihelu. Petkova predstava, ki se bo začela ob 20.30 v farni dvorani, bo namenjena odraslim. Ob tej priložnosti bo predstavila tudi šmihelsko bundo. Nastopile bodo še Alenka Hain, Kristina Lindav in Dragica Ropret Žumer. 

Iz rubrike V žarišču preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt