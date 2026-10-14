Nagrajen Kamišibaj na festivalu CiklCakl

»Kamišibaj je dober medij za posredovanje slovenščine,« poudarja Kušej, ki je septembra na Republiškem srečanju kamišibaja Slovenije in zamejskih Slovencev za avtorsko predstavo »En jodl« prejela posebno nagrado. Selektor je med več sto predstavami izbral 41 najboljših, ki so se predstavile na srečanju. Med njimi je bila tudi njena predstava. Kušej bo kamišibaj predstavila tudi v petek in soboto na festivalu Cikl Cakl v Šmihelu. Petkova predstava, ki se bo začela ob 20.30 v farni dvorani, bo namenjena odraslim. Ob tej priložnosti bo predstavila tudi šmihelsko bundo. Nastopile bodo še Alenka Hain, Kristina Lindav in Dragica Ropret Žumer.

