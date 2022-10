V Studiu dunajskega Burgtheatra uprizorjena predstava o mobingu z naslovom »Mädchen wie die« je v kategoriji najboljših predstav za mladostnike osvojila nagrado STELLA. Režiserka predstave je 30-letna koroška Slovenka Mira Stadler.

Foto: Marcella Ruiz Cruz

Predstava »Mädchen wie die« mlade režiserke Mire Stadler je med štirimi predstavami, ki so se letos potegovale za naslov najboljše mladinske produkcije, uspela prepričati žirijo Avstrijskega združenja za mladini namenjeno upodabljajočo umetnost (ASSITEJ). Predstava kritizira tako digitalni kot tudi analogni mobing s strani vrstnic, namenjena pa je gledalkam in gledalcem, starejšim od 13 let.

Foto: Marcella Ruiz Cruz

Nagrada za izjemne dosežke za mlado publiko STELLA je bila prvič podeljena leta 2007 let, 7. oktobra letos jo je na Dunaju prejela Mira Stadler. Njeno novo predstavo z naslovom »Tatsächlich Liebe« si lahko v petek in soboto, 14. in 15. oktobra ogledate v celovškem gledališču Kammerlichspiele. Premiera predstave »Tatsächlich Liebe« je bila v sredo, 12. oktobra, nadaljni termini pa so 20., 21. in 22. oktober, gre pa za produkcijo Theater KuKuKK.