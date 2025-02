Nadarjeni lutkarji so uprizorili svojo prvo kriminalko: »Pri lutkah izživimo, kar hočemo«

Čudne reči se godijo te dni! Prileten, premožen gospod Ferdinand na svoj dom povabi vse svoje najbližje, ki jih finančno podpira, ter jim napove, da to namerava v prihodnje ukiniti. Njegov nečak Klemen, večni študent, odvisen od stričeve štipendije, tega ne sprejme z odobravanjem. Prav tako solze toči Elara, Ferdinandova ljubimka, ki si je obetala luksuzne izlete in ji prekinitev razmerja ne gre v račun. Njenega moža Viktorja je Ferdinand razsvetlil z marsikaterim nasvetom in kovancem, ki je rešil Viktorjevo podjetje, a Viktorju se o aferi med njegovo ženo Elaro in Ferdinandom niti sanjalo ni. Zato ga novica zadene kot strela z jasnega, prevevata ga bes in ljubosumje. Ko le nekaj ur po Ferdinandovem govoru v hiši zmanjka elektrike, Ferdinanda pa naslednje jutro najdejo mrtvega v dnevni sobi, so vsi prisotni sumljivi, vsak bi lahko imel motiv za umor. Uganka ni preprosta in mojstrsko se je lotita policijska inšpektorica Roberta Nosan s svojim pomočnikom Erikom. Naposled pridejo zločincu na sled, uganka je razrešena in odzvanja vest, da se zločin ne izplača, saj te slej ko prej požre vest ali pa te dobijo v pest. Kdo je krivec in kako obračunajo z njim, si lahko ogledate na ponovitvi predstave v farnem domu v Šmihelu v petek, 28. februarja. Poleg izvirne zgodbe, ki so jo nadarjeni lutkarji stkali kar sami s pomočjo režiserja in profesionalnega lutkarja Danila Trstenjaka iz Maribora, predstava navduši z avtentično, napeto uprizoritvijo. Nastopajoči so lutke izdelali sami pod budnim očesom Mateje Šušteršič. K dramatičnosti scen je pripomogla tudi izbrana glasba (Jure Auguštiner) in tehnična podpora (Niko Krištof, Gregor Trap). Predsednik društva Silvo Jernej pa je pohvalil kreativnost in angažiranost mladih lutkarjev, ki so z mentorico Kristino Trap-Jernej na noge postavili kriminalko, ki so jo napisali sami.