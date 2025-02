Na povabilo Odra 73 in Kulturnega doma Pliberk: Gorenjci razveselili Pliberčane s komedijo

Poleg tega močno podpira delovanje svojega sina Sama Hudla, član njegove skupine Sam´s Fever pa je tudi Jure Kavčič. Juretov oče Marko Kavčič (na sliki v 1. vrsti 1. z desne) je odličen odrski igralec pri Kulturno umetniškem društvu Predsolje pri Kranju. Na nekem koncertu skupine Sam´s Fever sta se Jožko Hudl in Marko Kavčič dogovorila, da bi gledališki igralci iz Predsolja na povabilo Odra 73 in Kulturnega doma Pliberk gostovali tudi v mestu kulture pod Peco, Pliberk in okolica pa sta ob letošnjem pustu lahko uživala (in se nasmejala) ob angleški komediji »Spustite me pod kovter, gospa Markham«. Dobro uigrana igralska ekipa iz Gorenjske je na zelo posrečen način uprizorila komedijo, ki meče gledalca/gledalko iz ene komične situacije v drugo. Vsekakor je izvrstna bulvarka skozi neprekinjeni stampedo komičnih situacij zagotovila obilo zabave in bila deležna zasluženega aplavza.