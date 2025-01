Moj prijatelj Harvey, premiera edine letošnje komedije v Mestnem gledališču Celovec: Kdo je tu normalen?

Pri predstavi Mein Freund Harvey gre za koprodukcijo Mestnega gledališča in Vereingte Bühnen Bozen. Re­žiserka Mira Stadler je zanjo posegla po besedilu ameriške dramatičarke Mary Chase, prvič uprizorjeno pa je bilo leta 1944. V komediji spremljamo člane bogate družine z ameriškega juga. Tej življenje greni dobrodušen in premožen stric, ki ga na vsakem koraku spremlja velikanski beli zajec, tega zajca pa vidi samo stric. Njegova sestra ga poskuša spraviti v psihiatrično bolnišnico, ki jo vodita ekscentrični psihiater dr. Chumley in doktorica Sanderson. Igralka Margot Mayrhofer v vlogi doktorice Lynette Sanderson je videti kot dvojnica kabaretistke Lise Eckhardt. Režiserki Miri Stadler in dramaturgu Hansu Mraku je uspelo posodobiti precej starinski prevod teksta Mary Chase iz 50. let prejšnjega stoletja, pa tudi na glavo postaviti hierarhije moči. V originalni uprozoritvi je namreč dr. Sanders starejši zdravnik, ki ljubimka z mlajšo medicinsko sestro, v uprizoritvi Stadlerjeve pa ima starejša zdravnica za ljubimca mlajšega medicinskega brata.