Mir na svetu se začenja že v šoli

Z dolgim aplavzom so se zaključile vse štiri predstave muzikala »Wo seid ihr, Krähen? – Vrane, kje ste?«, ki je doživel premiero v Kulturnem domu Pliberk. »80 let po koncu nacističnega nasilja smo se kot šola zavestno odločili dati jasno sporočilo proti pozabi in za sožitje v večjezični, raznoliki družbi. Ta muzikal pripoveduje preneseno v svet živali zgodbo ljudi, ki so doživeli pregon in vojno, pa tudi njihovo preživetje in pogum. Zgodbo so inspirirale resnične usode pregnanih koroškoslovenskih in drugih družin v času nacizma,« je razložil ravnatelj Danilo Katz. V središču muzikala je sporočilo, ki danes zveni bolj aktualno kot kdajkoli: mir je krhek. »Nekatere voditeljice in voditelji se igrajo z besedami, močjo in resnico. Zato je toliko pomembneje, da mladi znajo razmišljati s svojo glavo, da prepoznajo manipulacijo in se ne pustijo zapeljati. Kot šola želimo otrokom posredovati vrednote, ki so podlaga za mirno sožitje v prihodnosti. Mir se začenja v družinah, mir se prinese v šolo in nato v celo družbo,« je poudaril Katz. Mladi ustvarjalci Evropske šole Šmihel so prepričali z močnimi solističnimi nastopi. Spremljala jih je vrhunska glasbena zasedba: Stefan Thaler (bas), Žan Hauptman (klavir), Žan Bračun (kitara) in Pavel Čebašek (bobni). Glasba je delo skladatelja Stefana Thalerja, ki je z režiserjem Aleksandrom Tolmaierjem, scenografinjo Simono Krajger, koreografinjo Lano Bauman in vokalno trenerko Matejo Zwitter tvoril močno umetniško ekipo. »Nestrpnost raste velikokrat zaradi strahu pred drugačnimi. Večina lahko manjšino, kakršnokoli, tudi prežene. V predstavi je psiček tisti, ki se odloči, da bo šel iskat pregnane vrane, otroške ročice pa jih sprejmejo nazaj. Prav to sem hotel povedati: otroci znajo mnogokrat ravnati rahločutneje kot odrasli in znajo tiste, ki so drugačni, mnogokrat sprejeti topleje,« je povedal avtor Peter Svetina.