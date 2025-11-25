Malce drugačen pogled v gledališče

Valentina Salzmann (15)

Bistrica v Rožu Feistritz im Rosental

Igrala sem agentko Ž. Pri igri sem bila malo nervozna, ker je bilo tako na premieri kot tudi na ponovitvi zelo veliko ljudi. Sem se pa zelo veselila, ker rada stojim na odru. Šest let že igram v tej skupini. Prvič sem stala na odru v igri Koprive namesto soli. V gledališko skupino sem prišla, ker sem tedaj slišala, da se bo ustanovila v Bilčovsu skupina in sem to že prej hotela enkrat poskusiti, ker sem kot otrok večkrat šla z babico gledat gledališke igre v K&K centru v Šentjanžu. Poleg gledališča plešem tudi hiphop v Celovcu.