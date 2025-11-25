Malce drugačen pogled v gledališče

Mladinski skupini Bilka se je letos pridružila tudi otroška skupina. Kot mentorica mlade gledališke igralce in igralke od lani naprej spremlja Janja Einspieler. »Igro smo začeli pripravljati avgusta v Ankaranu, pred tem pa smo dvakrat imeli bralne vaje,« je povedala mentorica.
Predstava poučnega značaja je nastala po dramski predlogi Gledališče od Ž do A avtorice Ire Ratej. Za bilčovško mladinsko skupino pa je besedilo prikrojila režiserka Ana Ruter.
»Ker je igra to dopustila in ker je vedno spet kdo manjkal, smo vaje imeli porazdeljene po scenah,« je razložila Janja Einspieler.
Uprizoritev je številno publiko na petkovi premieri in nedeljski ponovitvi popeljalo v zakulisje gledališča, kjer so na humoren način spoznali frizerko, maskerko, inspicienta, odrske in lučne mojstre, šepetalko, gaderoberko, šiviljo, rekviziterko ter druge gledališke sodelavce, ki skrbijo, da lahko igralci in igralke zbrani in brez skrbi nastopajo na odru in žanjejo aplavze.
V dvojni vlogi je v igri nastopal 9-letni Jan Einspieler iz Bilčovsa. »Lani sem prvič pomagal pri tehniki, letos sem spet pomagal. Istočasno pa sem tudi igral. Ugasnil sem luč, potem pa sem šel na oder in spet nazaj,« je povedal Jan Einspieler, ki je pomagal 19 letnemu Niklasu Kaltenbacherju. Ta je za tehniko pri predstavah odgovoren že tretje leto.
V igri sem igral vratarja in lučnega mojstra. Vaje za igro smo imeli tedensko ob petkih, v jesenskih počitnicah pa smo imeli še malo več vaj. Zame je skrivnost dobre igre v tem, da se pridno vadi in da imamo dobro vzdušje v skupini. Pred tremi leti sem prvič stal na odru v igri Mizica, pogrni se. Do gledališča sem prišel preko sestre Elene in brata Mateja. Oba sta igrala v gledališki skupini, potem pa sem tudi sam hotel in prišel k skupini. Poleg igranja v gledališki skupini igram tudi nogomet v ekipi iz Bistirce v Rožu. Igram v napadu in igram na krilu.
Igrala sem agentko Ž. Pri igri sem bila malo nervozna, ker je bilo tako na premieri kot tudi na ponovitvi zelo veliko ljudi. Sem se pa zelo veselila, ker rada stojim na odru. Šest let že igram v tej skupini. Prvič sem stala na odru v igri Koprive namesto soli. V gledališko skupino sem prišla, ker sem tedaj slišala, da se bo ustanovila v Bilčovsu skupina in sem to že prej hotela enkrat poskusiti, ker sem kot otrok večkrat šla z babico gledat gledališke igre v K&K centru v Šentjanžu. Poleg gledališča plešem tudi hiphop v Celovcu.
