Šmihel se že 40 let podpisuje pod številne uspešne lutkovne predstave, s katerimi se je dokončno vpisal na koroški in slovenski lutkovni zemljevid. Danes lutke v Šmihelu oživljajo že otroci tistih, ki so pred davnimi 40-imi leti začeli odkrivati skrivnosti tega starodavnega načina človekovega ustvarjalnega izražanja. Tudi zato je ob jubileju nastala ideja, da v eni sami predstavi združijo lutkarje vseh generacij, lutke vseh velikosti in starosti, najrazličnejše lutkovne tehnike in zgodbe ter jih povežejo – s kulinariko.

Oktober, ki je v Šmihelu že 20 let lutkovni mesec z vse bolj prepoznavnim mednarodnim festivalom Cikl Cakl, bo torej letos, v jubilejnem letu, drugačen. Ponudil bo domačo predstavo, »skuhano« s sedmimi zgodbami, ki jih bo poskušalo »začiniti« nad 40 lutkarjev in lutkaric, starih od 8 do 60 let. Tudi zato so zgodbe dobile ime po začimbah in dišavnicah.

Rdeča nit med njimi pa bo … rdeča – barva energije, strasti in akcije … Povezovala bo zgodbo o soli, kurkumi, črni kumini, pelinu, žafranu, vaniliji in čiliju, ki pa vam jih bodo ponudili tudi kot kulinarične poslastice. Medtem ko boste jedli, vam bodo povedali, kaj je najpomembnejše na svetu; kam lahko pripelje lahkovernost; vas poučili, da pravica ni vedno pravična; se ponorčevali iz zakonskega življenja; vas popeljali v svet neuslišane ljubezni; vas takoj zatem postavili na realna tla s kritiko današnjega neobrzdanega neokapitalizma in na koncu skupaj z vami … ne, vsega vam ne bomo povedali.

Fino bi bilo, če bi se jim pridružili na tej enkratni lutkovno-kulinarični poti. Radi bi vam namreč pričarali čudoviti svet lutk; svet, kjer nemogoče ne obstaja; svet, ki nas je vse začaral pred 40-imi leti … čarovnija pa še kar traja in traja in traja in traja in traja …