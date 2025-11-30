Lutkarji z Radiš vabili v povodni svet

Mitja Lampichler (13)

Radiše Radsberg

Že tri leta igram v lutkovni skupini SPD Radiše in hodim v četrti razred Slovenske gimnazije. Do zdaj mi je bila najbolj všeč predstava Povodni mož, v kateri igram glavno vlogo – povodnega moža. On je zelo osamljen in si želi imeti prijatelje ob sebi. Zame je bil največji izziv v tej igri premikanje lutke, ki je na kolesih. Ena izmed zabavnih zgodb, na katero se vedno rad spomnim, je ta, ko smo si v Ankaranu morali izbrati pesem za ples in smo jo poimenovali »Wašmašin«. Poleg lutkarstva igram tudi košarko pri ekipi KOŠ Celovec.