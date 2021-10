Kriza vsepovsod. Nam znana in ljubljena Evropa je mrtva. Ekscentrična milijarderka Augusta jo hoče zapustiti. V Mavretaniji naj nastane mesto po vzgledu osrednjega kraja maranske lagune Marano Lagunare v Italiji, ki je izhodišče predstave legati dunajskega teatra Nestreval v produkciji celovškega UNIKUMa.

Le kdo naj jo spremlja? Služkinja Annemarie? Zdravnik Gustav? Ali celo komunist Fredo? Od vsega začetka predstave je odnos med igralci teatra Nesterval in občinstvom interaktiven, kraj Marano Lagunare in kasneje ladja Santa Maria postanejo prizorišče predstave. Že pri vodstvu skozi kraj se vidijo razhajanja in konflikti med lepotcem Philipom, pevko Queenie, pisateljico Judy Moon in ostalimi člani druščine, ki spremljajo Augusto. Kdo izmed stereotipnimi karakterji naj torej po presoji občinstva spremlja milijarderko, v kateri se na neki način tudi zrcalijo vsi ti stereotipi igralcev. Odločitev naj pade med križarjenjem v maranski laguni, Augusto pa v obljubljeno deželo lahko spremlja samo ena oseba.

Simpatija, politično prepričanje, verodostojnost, zaupanje, videz – vse to in več postane merilo za odločitev publike. Postavlja pa se tudi vprašanje, ali ni bolje, če nihče ne spremlja ekscentrične Auguste, ki si je namislila zlobno igro in izigrava najbližje. Žlahtna kapljica in izvrstna glasba skupine Etnoploč med križarjenjem pomagata občinstvu pri odločitvi, zaman, saj na koncu pride vse drugače. Več o delovanju in produkcijah Unikuma je na spletni strani www.unikum.ac.at.