Šentjanž Naključje je naneslo, da je prav v Dolgi noči gledališča mladinska gledališka skupina Slovenskega prosvetnega društva Bilka iz Bil-čovsa na odru šentjanškega k&k centra kraljevsko zaigrala plesno-gledališko predstavo Zajci in volkovi, vmes trobenta, boben, bas.

Igra je nastala po motivih leta 1953 v slovenščino prevedenega nemškega izvirnika Jamesa Krüssa in Markusa Polderja, ki sta svojo mladinsko predstavo utemeljila na motivih Wagnerjeve opere Tannhäuser in njenega pevskega tekmovanja na gradu Wartburg. Zakaj torej gre pri Zajcih in volkovih? Kakor vsako leto v zajčjem kraljestvu vabijo na pevsko tekmovanje, tokrat je najboljšemu pevcu obljubljena posebna nagrada – za ženo dobi zajčjo kraljično. Vse kaže že, da bo zmaga pripadla najboljšemu pevcu, zajcu Kratkorepcu, a minister Švigašvaga po načelu »višji položaj, slabši značaj« obljubi Tolstouhcu za sto zajčjih cekinov prvo mesto – Kratkorepcu bo prestavil sončno uro, da bo zamudil tekmovanje. Nakana na koncu vendarle spodleti, Kratkorepec dobi presrečno kraljično, poražena lumpa pa morata za kazen eno leto oskrbovati druge zajce s korenjem in zeljem.

Zgodba sama vsebuje obilico humornih preobratov, režiser Dušan Teropšič pa je z mladimi igralci na oder postavil izrazito energično, dinamično, hitro predstavo z veliko glasbe (na znane melodije iz rock in pop glasbe pojejo sami). Mladi so v večletnem skupnem nastopanju pridobili dobro usklajenost, nastopajo samozavestno in artikulirajo se jasno, v kakovostni igralski ekipi (Miro Jabornig, Nikolaj Voglauer, Olga in Ana Krušic, Ivo Berchtold, Niklas Kaltenbacher, Tabea Gasser in Marjan Ogris-Martič) pa je še posebej izstopal Jan Ogris-Martič kot izjemen minister Švigašvaga.

Predstavo Zajci in volkovi, vmes trobenta, boben, bas si je mogoče ogledati tudi na Youtubeu, povabila na gostovanje pa so na mestu.