Režiser Vid Sodnik, ki rad sodeluje s koroško-slovenskimi gledališkimi skupinami, za njimi je že kar nekaj lepih predstav, npr. »Jaz, Batman«, je zrežiral zgodbo z mnogimi komičnimi dogodki in spomnil na literarno delo »Butalci« pisatelja Frana Milčinskega (1867–1932). Milčinski, s psevdonimom Fridolin Žolna, slovenski pravnik, pisatelj in dramatik, je v svoji literarni zapuščini najbolj znan pečat pustil ravno s to zbirko humoresk. Pojma ‘butalski’ (v pomenu ‘neumen, omejen’) in ‘butelj’ sta se tako prijela, da so ga sprejeli tudi v Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Vožnja s kočijo: Butalci gredo po vino

Butalci so izmišljeni prebivalci izmišljenega kraja Butale, z izmišljenimi problemi in vse, kar spominja na resnično življenje, je najbrž zgolj naključje. Imajo se za »najpametnejše, najbolj zvite in modre ljudi, ki se ne bojijo Rusa in v vsem prekašajo svoje sosede Kühnsdorferje« oz. Sinčane, v resnici pa so precej neumni, kar je odlično izhodišče za komedijo. Režiser Sodnik je pred predstavo nagovoril občinstvo in razkril, da so si dovolili malenkost umetniške svobode, recimo da so namesto kraja Tepanje in prebivalcev Tepanjčanov uporabili Kühnsdorf in Kühnsdorferje.

Dunja Gregorič v vlogi pripovedovalke

Butalsko življenje na vasi je spretno prikazalo enajst mladih igralcev. Pod mentorstvom Michaele Lesjak-Zdovc in Kiki Gregorič so bili nastopajoči Dana Gregorič, Dunja Gregorič, Jan Ilgovc, David Kontschitsch, David Lesjak, Luka Lesjak, Milena Lesjak, Stefan Neuwersch, Christian Eneas Sienčnik, Sara Sienčnik in Magdalena Wrienz prav vsak v svoji vlogi videti pogumni in prepričljivi in na koncu predstave jih je občinstvo na-gradilo z dolgim aplavzom. Črno-bele videoposnetke, ki kot gledališko sredstvo prehajanja med prizori zelo dobro učinkujejo, je posnel Christian Eneas Sienčnik; v enem od njih Butalci štejejo in štejejo, pa nikakor ne preštejejo svojih ovac, med duhovitimi, na odru odigranimi prizori pa je še prizor s kobiljim jajcem, za katerega Butalec na semnju prepričuje, da je v njem pravo žrebe; nato poskus Butalcev, da bi povečali cerkev tako, da jo pognojijo, pa zaljubljenost Butalca v grofico, ki je »lepa kot milijon petelinov« …

Živahno odigrana predstava mladinske gledališke skupine Teatr Srce iz Dobrle vasi nam bo ostala v prijetnem spominu.