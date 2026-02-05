Komedija z resno vsebino, ki si jo lahko ogledate večkrat

Andrea Jabornig (46)

Bilčovs Ludmannsdorf

V igri igram Suzano. Je samohranilka, ki jo je mož zapustil, ima dva otroka in noč in dan dela, da bi jima omogočila vse, kar si želita. Lik je zelo realen in hkrati tragičen, saj že tedne ni videla svojih otrok in je ujeta v izkoriščevalske delovne pogoje, brez prostih dni in z nenehnimi nadurami. Ko sem prvič prebrala besedilo, se mi je zdela vloga zelo zanimiva in močna, predvsem zaradi socialnega sporočila, ki ga nosi. Govori o izkoriščanju delavcev, o razmerah v skladiščih in velikih podjetjih ter o konzumu, kjer ljudje ves čas nekaj iščejo, ne da bi sploh vedeli, kaj.