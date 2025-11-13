Ko se smeh zatakne v grlu

Nikolaj Voglauer (19)

Bilnjovs Fellersdorf

Seveda vemo, kaj vse zna Marjan Štikar, a je danes spet dokazal, da se vsako leto na novo splača priti v Šentjakob in si ogledati svežo predstavo. Čudežna dežela je po eni strani absurdna igra, pri kateri se hočeš smejati, po drugi strani pa te trebuh boli, medtem ko se usta smejijo. S tem se igrajo, to res dobro naredijo, igralci so odlični, sem zelo navdušen nad predstavo in jo priporočam vsem, ki je še niso videli.