KKD Vogrče: Polna dvorana za malega Borovnička

V soboto, 24. oktobra, je Katoliško kulturno društvo Vogrče in okolica povabilo občinstvo v farovško dvorano na uprizoritev otroške igre »Težave z borovnicami« avtorice Irene Androjna. Mladi člani gledališke skupine pod režijskim vodstvom Gašperja Stojca so svoje vloge izvrstno odigrali. Posebej je izstopala njihova dobra slovenska izgovorjava, čeprav slovenščina ni materni jezik vseh nastopajočih.
Režiser je pohvalil tudi njihovo pripravljenost: »Ne poznam nobene otroške ali odrasle skupine, ki bi besedilo znala že dva meseca pred premiero.« Tako so se lahko na gledališki delavnici v Ankaranu že posvetili oblikovanju svojih vlog. K dobri pripravi mladih igralcev in prijetnemu vzdušju v skupini prispeva tudi njihova mentorica in predsednica društva Verena Jamer. Za izdelavo kostumov je poskrbela Claudia Pertsch, za frizure Rosi Hobel, rekvizite pa so izdelali Sigi Paulitsch, Nicolai Gaber in Magda Zidej.
Marsikateri odrasli gledalec je v predstavi prepoznal prizore iz družinskega vsakdana: mama skrbno pripravi kosilo, otrok pa se raje igra in ga noče niti poskusiti. Prav takšne težave ima mali škrat Borovniček, ki trmasto zavrača borovnice. Na pomoč zaskrbljeni mami priskočijo gozdni prijatelji: stric Jež, žabica, veverica in miška. A ga tudi oni ne morejo prepričati, naj poje kosilo. Nazadnje se domiselne zvijače spomni očka in Borovniček le izprazni svojo skledico.
Mladi nastopajoči so z veseljem do igre oživili zgodbo o trmastem Borovničku in njegovih gozdnih prijateljih. V vlogi Borovnička je suvereno nastopil Gabriel Zidej, ki je letos prvič prevzel glavno vlogo. Posebno pohvalo si zaslužita tudi Simon Visotschnig, ki je prepričljivo upodobil starega ježa, ter Laura Sakač Poprask, ki je v vlogi žabice navdušila s svojo gibčnostjo.
Pri gledališki skupini igram že četrto leto, zato danes nisem bil preveč nervozen. Letos prvič igram glavno vlogo, in sicer malega škrata Borovnička. Besedila sem imel zelo veliko, ampak se ga ni bilo tako težko naučiti, ker sem imel včasih samo kratke stavke. Hodim v prvi razred gimnazije Alpe-Jadran v Velikovcu. V prostem času rad igram nogomet s prijatelji.
Letos prvič igram pri gledališki skupini. Pred nastopom sem bila malo nervozna. Bala sem se, da bom pozabila besedilo, ampak se to na srečo ni zgodilo. Besedilo sem se naučila sama. Zelo rada igram, ker so bile tudi vaje zelo zabavne. Hodim v četrti razred ljudske šole v Pliberku. Poleg šole plešem hiphop pri plesni šoli Kunauer, kjer vadim tudi za prvenstvo. Zato sem že malo navajena nastopati na odru.
Pri gledališki skupini igram že drugo leto. K skupini sem prišel preko Verene. Spoznal sem jo na neki veselici in vprašala me je, ali bi rad sodeloval. Tudi oče me je spodpudil. Takoj sem bil za, ker tu srečam tudi svoje prijatelje. Vaje so bile zelo zabavne, saj nam jih je režiser Gašper popestril s svojimi igricami. Zato se mi niso nikoli zdele preveč naporne. V predstavi igram ježa, ki je stari stric malega Borovnička. Vlogo mi je dal Gašper, besedilo pa sem se naučil kar mimogrede na vajah. Hodim v prvi razred gimnazije Alpe-Jadran v Velikovcu. V prostem času igram klavir, nogomet pa treniram pri ASKÖ Šmihel.
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