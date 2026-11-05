KKD Vogrče: Polna dvorana za malega Borovnička

Simon Visotschnig (10)

Pliberk Bleiburg

Pri gledališki skupini igram že drugo leto. K skupini sem prišel preko Verene. Spoznal sem jo na neki veselici in vprašala me je, ali bi rad sodeloval. Tudi oče me je spodpudil. Takoj sem bil za, ker tu srečam tudi svoje prijatelje. Vaje so bile zelo zabavne, saj nam jih je režiser Gašper popestril s svojimi igricami. Zato se mi niso nikoli zdele preveč naporne. V predstavi igram ježa, ki je stari stric malega Borovnička. Vlogo mi je dal Gašper, besedilo pa sem se naučil kar mimogrede na vajah. Hodim v prvi razred gimnazije Alpe-Jadran v Velikovcu. V prostem času igram klavir, nogomet pa treniram pri ASKÖ Šmihel.