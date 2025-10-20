KKD Vogrče: Dolgo potovanje prstana k lastniku

Otroci so z doživetim igranjem, ubranim petjem in plesom očarali nabito polno dvorano ter poželi bučen aplavz. Njihova predstava je bila prava lirična poslastica, saj je bilo besedilo večinoma spesnjeno v rimah. Režiserka Lara Maria Vouk je priredila mlinarjevo pesmico o mletju moke v zabaven rap, s katerim je zablestel mlinar McMoka (Simon Visotschnig), sicer pa je prevzela originalno besedilo predstave »Od kod si, kruhek« izpod peresa Tomaža Lapajneta Dekleve. »S pripravami smo začeli konec junija, imeli nekaj bralnih vaj in se spoznali med seboj. Malo je bil izziv, ker niso vsi otroci slovensko govoreči in sem zelo ponosna nanje, ker so se res dobro naučili in v predstavi super govorijo. Med vajami smo se zelo povezali, otroci so mi res prirasli k srcu,« pravi režiserka Lara Maria Vouk. Do njihovega uspeha so jih pripeljali talent, meseci vaj in angažma društvenikov KKD Vogrče, ki so se vključili v kreativni proces z izdelavo kostumov, rekvizitov in kompozicijo glasbe. »Besedilo je izbrala Verena Jamer in me povabila k sodelovanju. Zgodba se mi zdi zelo srčna, všeč mi je tudi, ker je vpletenih par pesmi in se igra prepleta z glasbo, pa tudi, ker je veliko skupinskih prizorov. Zelo hvaležna sem Bojanu Vukiču, ki je s svojo ekipo poskrbel za glasbo. To poživi predstavo, ji da neko dodatno faseto, globino,« pove Lara Maria Vouk in doda, da rada dela v Vogrčah, kjer je hodila v šolo, stanuje pa v sosednji vasi. Spominja se, da so, ko je bila majhna, v šoli in zunaj nje ustvarjali predstave in da ji je lepo, da lahko nekaj da nazaj.
Hodim v Ljudsko šolo Pliberk, igram prečno flavto in rada nastopam. Za to predstavo smo temeljito vadili besedilo, nato pa še na odru. Najbolj zabavno je bilo, ko smo z vsemi rekviziti vadili na odru. Igrala sem trgovko, ki na vse pretege poskuša ukrasti prstan. Da bi se ga polastila, celo napade kmeta in ga stlači v vrečo. To je bil moj najljubši del. Zabaven mi je bil tudi prizor, ko sem omedlela, ker so me ujeli na laži. Gledalci se iz predstave naučijo, da ne smeš lagati in se obnašati kot trgovka, temveč tako kot Ana, ki je vedela, da se je trgovka zlagala, in je prstan vrnila kmetu.
Obiskujem gimnazijo v Velikovcu, moj najljubši predmet je fizika in treniram smučanje. Po poklicu si želim postati smučarka. Sem pa razmišljala, če bi postala igralka. Že štiri leta nastopam z gledališko skupino. Letos sem igrala glavno vlogo, deklico Ano. Bilo je veliko besedila, ampak moja najboljša prijateljica Kaja, s katero se poznava že iz vrtca, mi je pomagala pri učenju. Lepo je bilo, ker sva imeli veliko prizorov skupaj. Presenetljiv del je bil, ko je oče prišel k Ani in odprl kovček, notri je bila pištola – oče je bil ropar!
Hodim v Ljudsko šolo Pliberk. Moj najljubši predmet je matematika, v prostem času pa rad igram nogomet. V gledališki skupini igram že tri leta. Vse mi je zelo všeč. V tej predstavi deklica Ana v žemlji najde prstan in išče, kdo ga je izgubil. Izgubil ga je kmet. Trgovka pa je hotela dobiti prstan, da bi ga prodala za veliko denarja. A ga ni dobila. Nauk zgodbe je, da če nekaj najdeš, daš nazaj. V predstavi igram kmeta. Na odru sem bil zelo vesel in ponosen. Moj najljubši stavek je bil, ko sem trikrat zavpil: »Na pomoč!«
Obiskujem 2. a v Ljudski šoli Pliberk. Rada imam matematiko, telovadim in plešem balet. Imam mlajšega bratca in starejšo sestro Lauro, ki je tudi nastopala, igrala je pekarico. »Od kod si, kruhek?« je bila moja prva predstava. Igrala sem trgovko, ki je bila malo poredna, ker je hotela z drugo trgovko ukrasti prstan, da bi ga prodali. A jima ni uspelo. S predstavo smo želeli nasmejati publiko. Najbolj zabaven stavek mi je bil »Potem pa kar proč iz trgovine!« – ko sva trgovki podili Ano, ker ni hotela ničesar kupiti. Petje in plesi so mi bili tudi zelo všeč.
