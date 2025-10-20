KKD Vogrče: Dolgo potovanje prstana k lastniku

Otroci so z doživetim igranjem, ubranim petjem in plesom očarali nabito polno dvorano ter poželi bučen aplavz. Njihova predstava je bila prava lirična poslastica, saj je bilo besedilo večinoma spesnjeno v rimah. Režiserka Lara Maria Vouk je priredila mlinarjevo pesmico o mletju moke v zabaven rap, s katerim je zablestel mlinar McMoka (Simon Visotschnig), sicer pa je prevzela originalno besedilo predstave »Od kod si, kruhek« izpod peresa Tomaža Lapajneta Dekleve. »S pripravami smo začeli konec junija, imeli nekaj bralnih vaj in se spoznali med seboj. Malo je bil izziv, ker niso vsi otroci slovensko govoreči in sem zelo ponosna nanje, ker so se res dobro naučili in v predstavi super govorijo. Med vajami smo se zelo povezali, otroci so mi res prirasli k srcu,« pravi režiserka Lara Maria Vouk. Do njihovega uspeha so jih pripeljali talent, meseci vaj in angažma društvenikov KKD Vogrče, ki so se vključili v kreativni proces z izdelavo kostumov, rekvizitov in kompozicijo glasbe. »Besedilo je izbrala Verena Jamer in me povabila k sodelovanju. Zgodba se mi zdi zelo srčna, všeč mi je tudi, ker je vpletenih par pesmi in se igra prepleta z glasbo, pa tudi, ker je veliko skupinskih prizorov. Zelo hvaležna sem Bojanu Vukiču, ki je s svojo ekipo poskrbel za glasbo. To poživi predstavo, ji da neko dodatno faseto, globino,« pove Lara Maria Vouk in doda, da rada dela v Vogrčah, kjer je hodila v šolo, stanuje pa v sosednji vasi. Spominja se, da so, ko je bila majhna, v šoli in zunaj nje ustvarjali predstave in da ji je lepo, da lahko nekaj da nazaj.