Kekčeve dogodivščine na Radišah: »Ali telovadite, striček?«

Zelo toplo pri srcu nam je bilo v kulturnem domu na Radišah na lutkovni uprizoritvi z naslovom »Kekčeve dogodivščine«. Najprej zaradi tega, ker je vsaka članica in član lutkovne skupine SPD Radiše za predstavo sam/a izdelal/a lutko, ki jo je vešče vodil/a na odru. Nato pa zaradi že skoraj pozabljenih Kekčevih ukan in domiselnosti Vandotovega junaka, ki recimo z zvijačo od Pehtre babe izvabi zdravilne kapljice, s katerimi slepa Mojca prvič ugleda svet in nebo. To je le ena od epizod, ki so si jih za svojo predstavo skupaj z režiserko Tino Oman Saksida izbrali otroci lutkovne skupine SPD Radiše. Te je na klaviaturi spremljal Christian Wrulich, ki je poskrbel za tenkočutno glasbeno podlago. Slišali smo znamenito Kekčevo pesem »Kdor vesele pesmi poje«. A tudi ljudske pesmi »Na planincah sončece sije«, »Dekle je po vodo šla«, posebej inovativna je bila Christianova priredba pesmi »Ob bistrem potoku je mlin«.