Vogrče Zavestno so se pri KKD Vogrče in okolica letos odločili, da bodo igrali komedijo, saj je bila zadnja igra na prostem leta 2016 Jurčičeva drama Domen. »Prav je, da malo menjamo repertoar in da izmenično igramo dramo in komedijo,« pravi organizator igre in predsednik društva Lojz Kerbitz. Nastopajočih s tekstom je letos nad 40, mnogo pa je tudi pomočnikov v ozadju. »Kar precej jih je zraven. Pomagali so pri postavljanju scene, pri urejevanju kostumov, pri spremembi infrastrukture v gledališko prizorišče. Farovški ambient pa se prav ponuja za take zadeve.« Kot poudarja Kerbitz so igre na prostem važen dejavnik za vaško skupnost. »Zamisel je, da se ohrani domača slovenska kultura in jezik, da se vaščani srečajo, družijo in pogovarjajo v domačem jeziku. Opažam, da vas zaživi ob tem. Pri mladih se vidi, da pridobivajo na samozavesti na jezikovnem področju.«

Drugič predstavo pred farovžem režira Alenka Hain. Zanjo je igra na prostem s tolikimi sodelujočimi poseben izziv: »Prvič je izziv, da občinstvo vse vidi. Izziv pa je tudi, da je pri vsakem igralcu, ki gre na oder ta moment tudi glaven. Če jih je deset, je to lažje kot če jih je 48. Zame je izziv, da dam vsakemu igralcu občutek, da brez njega ne gre, čeprav ima majhno vlogo. Zato sem poskušala, da je vsaka vloga važna.«

Vogrjani so kraj komedije z Dunaja premestili v Vogrče in Celovec. Zgodba, ki zagotavlja veliko smeha in zabave pri gledalcih se začne s tem, da se trgovec Plavec iz Vogrč poda na ženitvene oglede v Celovec. Doma prepusti trgovino prvemu poslovodju Bobku in pomočniku Matičku. Tema dvema postane dolgčas in se odločita, da gresta tudi v Celovec. Tam skorajda srečata šefa in stvari se začnejo zapletati.

Premiera v Vogrčah je v petek, 12. julija, ob 21. uri. Ponovitve pa sledijo 13., 14., 19., 20. in 21. julija, zmeraj ob 21. uri. Rezervacija vstopnic je možna pod številko 0664/46 73 456 (od 16. ure), pri KKZ in na www.kulturnidom.at. Predprodaja vstopnic pa poteka pri Posojilnicah v Podjuni in v Celovcu, v Kulturnem domu Pliberk, v Mohorjevi knjigarni, v Hačku in pri članih društva.

Martin Enzi v vlogi Mirka Drugoviča: Igra krepi vaško skupnost, saj se vsakih dve ali tri leta tukaj zbere skoraj vsa vas. Imamo gavdo, se družimo in po vajah tudi sedimo skupaj. Ker imamo veliko vaj pa je tik pred premiero motivacija na sili.

Niklas Kulmesch (desno na sliki) v vlogi Matička: Že pri mladinski igralski skupini sem igral glavne vloge, zdaj igram prvič pri odraslih. Letos uživam v moji vlogi, saj smem igrati butlja. Lojz Kerbitz in Alenka Hain dobro izbirata ljudi k posameznim vlogam.

Mateja Kerbitz v vlogi Julije Kokotove: Izziv naše igre je vaja, saj igra množica ljudi zraven in zato je izziv, da dobiš vse skupaj na eno vajo. Izziv pa je zame tudi vloga Julije Kokotove, ki pokaže dva ali tri različne obraze v igri. Sama se ne vidim v vlogi. Ampak tudi to je izziv, da moraš nekaj igrati, kjer se sploh ne vidiš v vlogi.

Hermann Enzi v vlogi Bobka: V Vogrčah sem začel z igranjem, moja prva vloga je bil Krjavelj v Jurčičevem Desetem bratu leta 1990. Samo pri eni od desetih predstav na prostem zaradi študija nisem sodeloval, mnogokrat pa sem igral glavne vloge. Se mi še kar da. Moja vloga je precejšen izziv, saj je precej komična in jo je treba tudi komično igrati, da prav deluje.

Stefan Enzi v vlogi Jurija Melhijorja: Sodelujem v igri, saj je pri nas tradicija, da igramo. Že kot otroci smo pod župnikom Vinkom Zaletelom igrali na odru. To tradicijo nadaljujemo, smo pač oder zamenjali za prizorišče na prostem.