Jaz + šolska torba – zvezek = ?

Mlajša gledališka skupina Šentjanž se v novi avtorski predstavi Nike Brgant znajde v šolskem razredu, okolju, ki ga mlade igralke medtem že dobro poznajo. Učenke razigrano pritečejo v razred in se veselijo pouka. Le ena od njih (Nora Keuschnig) je v zadregi, saj je doma pozabila zvezek in zato ne more učiteljici (Nika Brgant) pokazati domače naloge. Na pomoč ji priskočijo sošolke. Za razliko od običajnega šolskega dne v predstavi učenke same oblikujejo pouk. Zvezek iščejo pri vseh šolskih predmetih: pri matematiki ga iščejo skozi matematično enačbo, pri glasbi skozi ritem, pri slovenščini napišejo spis, pri naravoslovju postavijo znanstveno vprašanje, pri likovni vzgoji ga narišejo in tako naprej skozi vse predmete v šoli.