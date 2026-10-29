Jaz + šolska torba – zvezek = ?

Mlajša gledališka skupina Šentjanž se v novi avtorski predstavi Nike Brgant znajde v šolskem razredu, okolju, ki ga mlade igralke medtem že dobro poznajo. Učenke razigrano pritečejo v razred in se veselijo pouka. Le ena od njih (Nora Keuschnig) je v zadregi, saj je doma pozabila zvezek in zato ne more učiteljici (Nika Brgant) pokazati domače naloge. Na pomoč ji priskočijo sošolke. Za razliko od običajnega šolskega dne v predstavi učenke same oblikujejo pouk. Zvezek iščejo pri vseh šolskih predmetih: pri matematiki ga iščejo skozi matematično enačbo, pri glasbi skozi ritem, pri slovenščini napišejo spis, pri naravoslovju postavijo znanstveno vprašanje, pri likovni vzgoji ga narišejo in tako naprej skozi vse predmete v šoli.
Mentorica mlajše gledališke skupine SPD Šentjanž Nadja Keuschnig je po predstavi dejala: »Dekleta so začela pred letom in pol nabirati prve odrske izkušnje tukaj v gledališki šoli Šentjanž. Bili smo tudi v Ankaranu na intenzivnih vajah. Skupina je res napredovala od vaje do vaje, tako da sem zelo ponosna, da sem lahko njihova mentorica.«
Mlade igralke so navdušile tako s suverenostjo pri podajanju besedila kot z dinamičnimi koreografijami. Te so bile prilagojene posameznim šolskim uram, torej matematiki, spoznavanju okolja, likovni vzgoji, telovadbi, slovenščini, kuhanju, tehniki, glasbi in angleščini. Pouk matematike se začne z enačbo, ki je dala tudi naslov predstavi: »Imamo tri stvari, mene, šolsko torbo in moj zvezek. Ker mi zvezek manjka, se enačba glasi: Jaz plus torba minus zvezek je enako vprašaj.« Je zvezek ostal doma na pisalni mizi, pri sošolki ali pa je skrit pod kupom stvari v otroški sobi? Enačba iz naslova ima rešitev v pozabljivosti.
Obiskujem zasebno šolo Montessori v Haleku in se mi še ni zgodilo, da bi brez zvezka prišla v šolo. Skupini sem se pridružila pred letom in pol. Skupaj smo letos bili tudi na vajah v Ankaranu. Idejo o manjkajočem zvezku smo mi same izmislile. V predstavi sem Marta kot vedno, vodila sem predmet kuhanje, pri katerem je posebej važno mešati in pa dodajati sestavine.
V predstavi imam glavno vlogo deklice, ki ji manjka zvezek. Vodila sem uro matematike, pri kateri sem napisala enačbo iz naslova predstave. Hodim v ljudsko šolo v Šentjakobu. Moj najljubši predmet je matematika, ker je treba tudi malo misliti, kar mi je v veselje. Že četrto leto se učim igrati prečno flavto pri učitelju Kristijanu Filipiču. Prav toliko časa treniram tudi nogomet pri ATUS Borovlje. Ko bom velika, bi rada postala veterinarka.
Mlajši gledališki skupini v Šentjanžu sem se pridružila pred pol leta. Ulo in Teo, dve deklici iz skupine, sem že prej poznala, druge pa sem spoznala v Ankaranu, kjer smo veliko vadili in se zabavali. V predstavi vodim uro glasbe; glasba je tudi v resničnem življenju moj najljubši predmet poleg telovadbe. Trenutno v skupini nimamo nobenega fanta, a bi bilo fajn, če bi se nam kateri pridružil, saj so v resničnem življenju v razredu tudi fantje.
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