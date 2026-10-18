Premiera otroške gledališke skupine KPD Šmihel

Občinstvo v farni dvorani v Šmihelu se je v petek, 3. oktobra zvečer, znašlo na podstrešju. Tam dekleta med zaboji, lestvami in ostalo kramo najdejo starinske obleke, ki jih začno pomerjati. Ena izmed njih na podstrešje prinese poročno obleko svoje mame, ki jo mama enkrat na mesec vzame iz omare in vzdihuje ob njej. Na podstrešju se jim pridružijo še fantje, ki se tudi poskusijo v vlogi manekenov. A v žepih ponošenih oblačil se skrivajo listki s skrivnostnimi navodili. Njihov pomen poskuša razvozlati mlada detektivka s svojo beležnico. Kajti ta sporočila so več kot čudna: pojdi lovit ribe, pod glavo je skrit zaklad? Začne se iskanje skritega zaklada in otroci naposled najdejo star kovanec – toda kaj narediti z njim? Med idejami so filmski studio, zabavni park, večji od dunajskega Pratra, letališče, pa tudi gradnja Slovenske gimnazije v Šmihelu, da se podjunskim otrokom ne bo več treba voziti v Celovec.