Premiera otroške gledališke skupine KPD Šmihel

Občinstvo v farni dvorani v Šmihelu se je v petek, 3. oktobra zvečer, znašlo na podstrešju. Tam dekleta med zaboji, lestvami in ostalo kramo najdejo starinske obleke, ki jih začno pomerjati. Ena izmed njih na podstrešje prinese poročno obleko svoje mame, ki jo mama enkrat na mesec vzame iz omare in vzdihuje ob njej. Na podstrešju se jim pridružijo še fantje, ki se tudi poskusijo v vlogi manekenov. A v žepih ponošenih oblačil se skrivajo listki s skrivnostnimi navodili. Njihov pomen poskuša razvozlati mlada detektivka s svojo beležnico. Kajti ta sporočila so več kot čudna: pojdi lovit ribe, pod glavo je skrit zaklad? Začne se iskanje skritega zaklada in otroci naposled najdejo star kovanec – toda kaj narediti z njim? Med idejami so filmski studio, zabavni park, večji od dunajskega Pratra, letališče, pa tudi gradnja Slovenske gimnazije v Šmihelu, da se podjunskim otrokom ne bo več treba voziti v Celovec.
Mentorica otroške gledališke skupine KDP Šmihel je Micka Opetnik, pod režijo in besedilo nove igre pa se podpisuje Alenka Hain. Predstava Listki, glave in še kaj zastavlja vprašanje, kaj si dejansko otroci želijo v Šmihelu, oziroma kaj bi bilo potrebno kraju, da bi se otroci in mladi v njem počutili še bolje, kot se že. Medtem ko idejo letališča hitro zavržejo (najbrž poznajo celovško letališče kot denarno jamo brez dna), se na koncu predstave zdi, da bodo v naslednji predstavi otroci na odru gradili prav Slovensko gimnazijo v Šmihelu. Naj tudi otroci od drugod izvejo, kako se godi vozačem!
Otroški gledališki skupini v Šmihelu sem se pridružila pred tremi leti. V prvem letu smo vadili izgovorjavo na odru, v drugem smo brez občinstva zaigrali predstavo Volk in sedem kozličkov. V predstavi Listki, glave in še kaj sem Malia, ki je bolj princesa in vse bolje ve in zapiše v svoj blokec. Zelo se mi dopade, da je moj lik lušten in poseben. Treniram odbojko in se v Pliberku učim igranja na saksofon pri Sabrini Praßl, obiskujem pa 1. letnik Slovenske gimnazije.
Hodim v 2. letnik Slovenske gimnazije, otroški skupini KPD Šmihel sem se pridružil pred tremi leti. Za predstavo smo poleti vadili v farni dvorani, saj nismo bili v Ankaranu. Vsebina igre, v kateri igram enega od treh fantov, mi je všeč, bi pa kake stvari, ki so v besedilu, enostavneje povedal. Štiri leta že treniram kolesarstvo pri RC Petzen, moj vzornik je Tadej Pogačar.
Otroški igralski skupini v Šmihelu sem se pridružila pred enim letom, sem pa že prej vadila in igrala s skupino v Vogrčah, s katero še zmerom nastopam. Konec oktobra bomo z mladinsko skupino Vogrjanov uprizorili napeto zgodbo Težave z borovnicami. Hodim v 1. letnik Slovenske gimnazije, igram prečno flavto, poleg tega pa sem se pred pol leta začela ukvarjati z jahanjem. V predstavi Listki, glave in še kaj igram Lilio, ki pazi na poročno obleko svoje mame. Ko bom velika, želim postati ali turnirska jahalka ali zdravnica, najraje pa kar oboje.
To je bila prva predstava naše otroške gledališke skupine. Predstava me je prevzela z jasnim govorom, energijo in predvsem s veseljem, ki so ga prenesli na oder. V predstavo so vložili veliko domišljije in dobre volje. In prav to je tisto, kar naredi gledališče posebno.
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