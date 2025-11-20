Grški bogovi z dobrolskim narečjem

Valentina Gregorič (12)

Dobrla vas Eberndorf

Obiskujem 3. letnik Slovenske gimnazije v Celovcu, Odiseje še nisem uspela prebrati. Edino moje potovanje, za katerega bi lahko rekla, da je bilo prava odiseja, je bilo letošnje potovanje z mojo sestrično v Legoland, ki je trajalo kar šest ur. Sem članica starejše skupine Srce2, mislim, da je to moje sedmo leto lutkarstva. Predstavo Odiseja smo ustvarili skupaj z mlajšo lutkovno skupino, sprva sem mislila, da ne bo nič iz tega, saj je bila generalka brez publike precej žalostna. Zato pa so zdaj vtisi po premieri mnogo boljši, tudi lutkarsko delo z mlajšimi zame ni težava, saj sem že od nekdaj delala z njimi. V Odiseji igram kiklopa in Ateno.