V soboto, 21. septembra, je v napolnjenem Kulturnem domu KUMST v Žitari vasi gledališka skupina Šentlipš pod mentorstvom Roswithe Stern uprizorila dramsko igro »10 dni brez telefona« izpod peresa režiserke Bernarde Gašperčič.

»Ali se vam zdi, da današnja mladina preživi preveč časa na telefonu?« so nastopajoče pobarale publiko ob začetku predstave. Pritrdilnemu odgovoru večine je sledila uprizoritev televizijske oddaje, ki se je dotaknila pereče problematike odvisnosti od telefona med mladostniki in vseh pasti interneta, od odtujevanja med vrstniki do spletnih zlorab. Na simpatičen, hudomušen način so igralke s plesom in petjem predstavile slepoto mladine za lepoto narave na šolskem izletu in posledično nezmožnost zdrave komunikacije v živo, ker je telefon kot majhen oltarček nase potegnil vso pozornost. Ko je ena od sošolk postala žrtev spletne zlorabe, pa so dekleta spoznala, kako hude posledice ima lahko neodgovorna uporaba tehnologije in so sklenile temu narediti konec. Kot rešitev na ujetost v virtualnem svetu se domislijo 10-dnevne odpovedi telefonu in namesto tega svoj čas in talente posvetijo sodelovanju na televizijskem šovu.

Zgodba v zakulisju

Ideja za igro se je porodila zaradi razširjenosti odvisnosti od telefonov med mladimi dandanes. Slovenska režiserka iz okolice Bleda Bernarda Gašperčič, ki ima za seboj blestečo igralsko in režisersko kariero ter že od leta 2002 sodeluje z gledališko skupino Šentlipš, je prisluhnila željam deklet ter spisala dramsko igro, ki jim je pisana na kožo. Mož Bernarde Gašperčič, priznani glasbenik Jarko Cefera, je poskrbel za glasbeno plat predstave, mentorica Roswitha Stern, ki gledališko skupino vodi že več kot 15 let, pa je z dekleti intenzivno vadila že od začetka junija. Na delavnici v Ankaranu je mentorica in režiserka finalno izpopolnila predstavo, k hitremu napredku pa je ključno prispevala nadarjenost in zagnanost igralk. Gledališko skupino poleg ljubezni do nastopanja povezujejo družinske in sorodstvene vezi.

Katharina Micheuz (14)

Pri gledališki skupini Šentlipš sodelujem že osem let. V predstavi sem igrala Keti. Najbolj všeč so mi bile pesmi in da smo se kot skupina zelo povezale.

Anna Micheuz (8)

Pred dvema letoma sem se pridružila gledališki skupini Šentlipš. V predstavi sem igrala Alico. Najboljši del predstave so mi bile pesmi.

Elena Hobel (11)

Z gledališko skupino Šentlipš nastopam že pet let. V dramski igri sem igrala vlogo Esther, deklice, ki preveč časa preživi na svojem mobilniku in na internetu. Pri predstavi mi je bilo najbolj všeč, da smo bile vse skupaj.

Johanna Micheuz (10)

V gledališki skupini Šentlipš sem že štiri leta. V predstavi sem igrala deklico Jano in vodičko na šolskem izletu, ki je otroke poskušala navdušiti za lepo naravo. Še posebej všeč so mi bile plesne in pevske točke.