Na odru celovške dvorane Kammerlichtspiele je bila v četrtek, 9. marca, premierno uprizorjena gledališka predstava Emigranten po besedilu poljskega dramatika Sławomirja Mrožka. Gre za koprodukcijo Theatra KuKuKK in Teatra RAMPA.

Poljski dramatik Sławomir Mrožek je dramo za dva igralca z originalnim naslovom Emigranci ustvaril leta 1975. Gre za grenko in ironično zgodbo dveh poljskih emigrantov v Parizu, ki si delita kletno garsonjero. Eden je intelektualec in politični emigrant, ki se ne more vrniti v domovino, drugega je v Francijo pripeljala želja po zaslužku in sanja o nadstropni hiši, ki jo bo po vrnitvi postavil v domačem kraju.

V celovški uprizoritvi Mrožkove drame pod naslovom Emigranten v režiji Alenke Hain občinstvo ne izve, v katerem mestu se nahajata oba protagonista (igrata ju Michael Kristof-Kranzelbinder in Mirko Roggenbock). Razen prvega stavka v slovenskem jeziku, ki ga po prihodu v stanovanje izreče Michael Kristof-Kranzelbinder, je celotna predstava v nemščini (s slovenskimi nadnapisi), protagonista pa sta brez imen. Mirko Roggenbock političnega emigranta upodobi kot kakega načitanega SS-ovca iz plemiške rodbine, ki z naslado uničuje iluzije svojega intelektualno podrejenega sostanovalca. Tega z veliko mero nemira upodablja Michael Kristof-Kranzelbinder. Njegov lik je fizični delavec na gradbišču, ki v tujini fantazira o razmerjih z njemu nedostopnimi domačinkami. Še bolj pa o vrnitvi v domači kraj, kjer bo po treh dneh gostije, na katero bo povabil celo vas, začel graditi nadstropno hišo, ki mu jo bodo vsi zavidali. Predstava nagovarja obča mesta v biografiji skorajda vsakega izseljenca, na svojem vrhuncu pa postreže z zanimivo sprevrnitvijo odnosa moči med protagonistoma.

Pri uproziritvi Emigranten sta prvič kooperirala Theater KuKuKK (vodita ga igralka Sabine Kristof-Kranzelbinder in kulturna menedžerka Natalija Hartmann) in novo gledališče Teater RAMPA pod vodstvom Martina Moschitza.

Predstavo si lahko ogledate še 22., 23., 24. marca v k&k centru v Šentjanžu, vsakič ob 20.00

Martin Moschitz, Teater RAMPA, o novem društvu in predstavi Emigranten:

Emigranten je prva predstava, pri kateri kot koproducent s Teatrom KuKuKK sodeluje Teater RAMPA, ki je nastal iz Teatra Šentjanž. Samostojni smo postali iz organizacijskih raz-logov in s tem bolj neodvisni. Na ta način bomo za svoje produkcije laže pridobili finančna sredstva ter organizirali gostovanja. Poleg tega želimo stopiti v tesnejši stik s poklicnimi gledališči v Sloveniji.

Teater RAMPA je neprofitno društvo, v njegovem odboru pa so poleg mene še Klasja Kovačič, Julija Schellander-Obid, Roman Roblek, Mitja Rovšek in Julija Urban. Ustanovitev RAMPE tudi ne pomeni konca že ustvarjenih produkcij, kot so Let v Rim, Vas-Was-Kaj-Dorf ali Viktor Polnori, ki jih bomo obnovili in igrali naprej. Pri ko-produkciji Emigranta je vsaka od obeh institucij prevzela svoj delež po prejšnjem dogovoru in razdelitvi finančnih sredstev.