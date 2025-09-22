Gledališče: Abonmaji in predstave za vsak žep

Abonentke in abonenti lahko tudi letos izbirajo med tremi možnostmi. Veliki abonma Pogled dlje+ z 12 predstavami je na voljo za ceno 130 €. Po štiri predstave Velikega abonmaja so na ogled v Celovcu in Šentjanžu ter po dve v Pliberku in Šmihelu. Mala abonmaja Pogled dlje+ ponujata osem predstav za ceno 109 €. Mali abonma Pogled dlje+ Šentjanž nudi tri predstave v Šentjanžu, eno v Šentjakobu in štiri v Celovcu, Pogled dlje+ Podjuna pa dve predstavi v Pliberku, dve v Šmihelu in štiri v Celovcu.