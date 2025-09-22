Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Gledališče: Abonmaji in predstave za vsak žep

22.9.2025 Koroška Kärnten Novice
Pogled dlje 25/26 | Pred vrati je nova sezona gledaliških abonmajev. Sezono v vlogi Kralja ulice otvarja Vlado Novak.
Vlado Novak kot »Kralj ulice« bo 1. oktobra 2025 prva predstava abonmaja Pogled dlje 25/26. Foto: PG Kranj

Letos se gledališka sezona z abonmajem Pogled dlje+ začne 1. oktobra v k & k centru Šentjanž, kjer s predstavo »Kralji ulice« gostuje Kulturno glasbeni Brlog in Kulturno umetniško društvo Borza iz Maribora. Avtor monokomedije je dramaturg, scenarist in dramatik Rok Vilčnik, v glavni vlogi nastopa igralec Vlado Novak. V prejšnji gledališki sezoni je abonma Pogled dlje+ pridobil novo prizorišče v farni dvorani Kulturnega prosvetnega društva Šmihel. Predstave abonmaja Pogled dlje+ so tako v sezoni 25/26 na ogled v Šentjanžu, Pliberku (Kulturni dom), Celovcu (iKult), Šenjakobu (farovž) in Šmihelu.

Veliki in mali abonma

Abonentke in abonenti lahko tudi letos izbirajo med tremi možnostmi. Veliki abonma Pogled dlje+ z 12 predstavami je na voljo za ceno 130 €. Po štiri predstave Velikega abonmaja so na ogled v Celovcu in Šentjanžu ter po dve v Pliberku in Šmihelu. Mala abonmaja Pogled dlje+ ponujata osem predstav za ceno 109 €. Mali abonma Pogled dlje+ Šentjanž nudi tri predstave v Šentjanžu, eno v Šentjakobu in štiri v Celovcu, Pogled dlje+ Podjuna pa dve predstavi v Pliberku, dve v Šmihelu in štiri v Celovcu.  

Predstave tudi za izven

Posamezne bisere slovenske gledališke umetnosti si lahko ogledate tudi brez abonmaja. Če se odločite za to, boste odrasli za ogled predstave odšteli 22 €, dijaki in študenti pa 14 €. SPZ prosi za rezervacijo abonmajev: [email protected], 0463 51430022 ali 0664 2620042

Iz rubrike Po Koroškem preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt