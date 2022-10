V svoji najnovejši produkciji teater.šentjanž::st.johann igralec, glasbenica, plesalec in plesalka iščejo skrivnostni svet tišine, skrit nekje med zvokom, besedo, gibom, kretnjo in glasbo. V današnjem svetu praznih besed in nasilnih zvokov skušajo prepoznati in slišati tiste trenutke tišine, ki se jih v vsakdanu nenehnega hrupa niti ne zavedamo več. Sprašujejo se, kje v tem svetu hrupa tišino še lahko poiščemo in kako jo prepoznamo ter sprejmemo. Si jo sploh upamo začeti iskati? Premiera bo v četrtek, 13. oktobra, ob 20. uri v k&k centru Šentjanž. Ponovitve bodo 14. 10., 15. 10., 16. 10., 21. 10., 22. 10. in 23. 10, vse ob 20. uri. Dodatne predstave bodo 16., in 23. 10. ob 17. uri.

Koncept in režija: Alenka Hain. Igrajo: Mira Gregorič, Sara Janašković, Aleksander Tolmaier, Dušan Teropšič. Informacije: [email protected] | www.spd-sentjanz.at | 0681/ 81119603 | [email protected] – www.kkcenter.at