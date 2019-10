Z briljantno balerino Svetlano Zaharovo in izrednim Izraelskim Fiharmoničnim orkestrom p.v. Zubina Mehte. Že nastop baletnih solistov iz moskovskega Bolšoj teatra in Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga, ki je bil 3. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, je navdušil ponovno popolnoma polno dvorano, seveda predvsem odlična ukrajinska svetovno znana balerina Svetlana Zaharova s soplesalci. Že petnajst let je solistka baleta Boljšoj teatra, gostuje pa po vseh svetovnih odrih. Solisti so nastopili v glavnem v parih, tudi moških in so nam v dvournem programu predstavili pravo parado baletnih duetov. Zaharova je plesala v duetu z Jacopom Tissijem v znamenitem baletu Gusar Adopha Adama in v sodobnem baletu Caravaggio na glasbo Bruna Morettija ter nam predstavila enkratno solo kreacijo v neponovljivem Umirajočem labodu Camilla Saint-Saȅnsa. Tudi kot solistka v zelo moderni koreografski stvaritvi Strokes Throught the Tail s petimi soplesalci irske koreografinje Marguerite Danion je navdušila. Balet je zelo igriv, dinamčen in poln humorja.

Svetovne baletne plesalce je zelo prilagodljivo spremljal naš Simfonični orkester RTV Slovenije p.v. odličnega ruskega dirigenta Antona Grišanina.

67. Ljubljana Festival je 5. septembra v Cankarjevem domu zaključil odlični Izraelski Filharmonični orkester pod vodstvom svojega stalnega dirigenta Zubina Mehte, ki letos zaključuje svojo bogato kariero enega najboljših svetovnih dirigentov. Mehta je leta 1960 prvič kot nadebudni indijski dirigent dirigiral Simfoničnemu orkestru Slovenske filharmonije, kar mu je takrat omogočil njen direktor Marjan Lipovšek. (tudi podpisani je bil takrat na tem koncertu). Čet dvajset let je dirigiral Wagnerjevo opero Rensko zlato na Dunaju, v kateri je pela tudi naša mezzosopranistka Marjana Lipovšek. Z Mehto sta takrat obujala spomine na prvo prijetno srečanje v Ljubljani.

V Cankarjevem domu smo 5. septembra v že dolgo časa razprodani dvorani poslušali najprej Concertino za godala madžarskega skladatelja Čdčna partosa, krajšo razgibano skladbo z ritmičnimi akcenti. Izraelski godalci so nas navdušili z izredno usklajeno poglobljeno igro.

Sledil je klasični dunajski skladatelj Josef Haydn s Koncertantno simfonijo v B-duru za oboo, fagot, violino, violončelo in orkester, op. 84. Kot solisti so nastopili kar člani Izraelske filharmonije in nas navdušili s svojo izredno interpretacijo Haydna, zlasti sta posebej navdušila in muzikalno doživljala violinist in fagotist s svojo izredno ritmično in muzikalno izvedbo.

Za zaključek nam je nepozabni Zubin Mehta pripravil enkratno izvedbo Fantastične simfonije op. 14 Hectorja Berlioza. V Petih stavkih simfonije se kar 15-krat ponovi glasbena fiksna ideja, ki ponazarja idealizirano žensko, v katero se umetnik zaljubi. Ta ideja ga spremlja v vseh stavkih, tako na Plesu, v Prizorih na polju, v Pohodu na morišče (koračnica, ob močni podpori tolkal)) in v zaključnem Senu o noči čarovnic, ko umetnik sanja o lastnem pogrebu. Pri tem so se izredno izkazala pihala ob sinhronizirani igri godal in posebno prvi solo violinist. Po navdušenem stoječem dolgotrajnem aplavzu publike se nam je razpoloženi Zubin Mehta za slovo s svojim orkestrom oddolžil z eno od znamenitih koračnic Johanna Straussa.

Pred začetkom koncerta sta nas pozdravila direktor Festivala Darko Brlek in Zoran Jankovič, župan mesta Ljubljane, ki sicer zelo občutno vsa leta financira odlično produkcijo Ljubljana Festivala. Oba sta se zahvalila drug drugemu, Brlek nam je pa še povedal, da bo streha nad letnim gledališčem v Križankah po nekaj letih vendarle ponovno postavljena. Za drugo leto je napovedal še boljo sezono Festivala Ljubljana, ki se lahko primerja z najboljšimi Festivali Evrope.