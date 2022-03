Lutkovna skupina Kakodolgoše je po »nešteto« prestavitvah – zaradi zaviralnih protikoronskih ukrepov na področju kulture – končno pokazala svojo premiero Jumanji v soboto, 5. marca 2022. Občinstvo je zasedlo dvorano do zadnjega kotička, najmlajši so se ob presenetljivo dobri scenografiji in kostumografiji s poudarkom na velikih in domiselno izdelanih, živobarvnih živalskih lutkah dodobra nasmejali. Režiser je Andrej Adamek, za koncept, sceno in lutke je po-skrbela Mateja Šuštaršič. Igralke in igralca so: Valentina Dobnig, Hanna Igerc, Sara Kadrič, Johanna Krop, Elena Marzano, Theresa Mödritscher, Gabriel Sadjak, Lara Tomažej, Valerian Tomažej.

Skupina sedmih deklet in dveh fantov igra pustolovsko igro Jumanji in pri tem doživi nepozabna, a tudi strašljiva pustolovska doživetja. Globok glas Jumanjija odločno veli: »Na poti so ovire, nimate izbire. Kdor hoče mirno spati, kocko moral bo metati.« S prvim metom kocke se premaknejo na polje, ki zahteva pogum igralcev, da se prebijejo skozi roj napadajočih komarjev. Njihova doživetja terjajo mnogo poguma tudi v bodoče – komarji so šele začetek. Naslednja ovira, ki skupino igralcev Jumanjija tudi razdeli, je velik slon, ki jih lahko pohodi. Za slonom je krokodil, ki je ugriznil kar dva igralca, a sta se mu uspešno izmotala in preživela, nato pajek, prežeč v svoji mreži na plen, piranje v vodi, pred katerimi igralke srečno odplavajo stran, nagajive opice igralce obmetavajo s sadjem, zadnji pa je kralj vseh živali lev, in to nenavadno miren in prijazen lev. Po vseh sedmih izzivih, srečanjih z divjimi živalmi, si skupina igralcev izpove, kaj vse so doživeli, in si oddahne, da so živi in zdravi ponovno skupaj. »Kocka je pripravljena in igra znova čaka. Kdo si upal bo igrati? Čakamo na novega junaka,« je zadnji odmev Jumanjija.