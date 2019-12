Dunaj Na Dunaju v Akademie-theatru se ob zasneženih večerih lahko prisostvuje zadnjim uram obsojenega. Drama »Der Henker« (Rabelj) Marie Lazar iz leta 1921 govori o morilcu, ki si želi pred smrtjo spoznati svojega rablja. Rabelj je malomeščan brez primera. Izvršitev smrtne kazni nič več kot pisarniško delo in uradna dolžnost.

Slovenska režiserka Mateja Koležnik, ki je že uprizarjala v Nemčiji, Švici in zdaj v Avstriji, je odkrila skoraj pozabljeno enodejanko »Rabelj«. Koroško-slovenska režiserka Mira Stadler je tokrat stopila v vlogo režijske asistentke. Koležnik postavi svoj ansambel v sterilno celico: prostor je bel, ljudje sivi. Scena in rekviziti so močno zreducirani in tako prilepijo fokus publike na igralce in igralke. Koležnik omogoča svoji ekipi se umetniško udejanjiti in podari jim prostor za razvoj likov v vse mogoče smeri. Kajti scene so podvojene in prišite ena na drugo. Dramo se torej vidi v dveh interpretacijah. Vsak lik ima dva moda bivanja, dve osebnosti, toda le eno usodo. Morilec (izraelski igralec in režiser Itay Tiran) je v prvi sceni aroganten, hladnokrven, smehljajoč se reptil. V drugi sceni tresoč se, zastrašen, ob birokraciji obupan. Ure minevajo, a napredovanje časa se lahko le razbere ob spreminjajoči se luči in brleči LED-svetilki. Toda oder se giblje kot ura in iz obstoječega prostora nastane nov in iz njega tudi izvira druga stran likov. Glasba (Nikolaj Efendi), ki neprestano šumi, brenči, kaplja, škripa v ozadju napne živce gledalcev in gledalk do zadnjega.

Igra eksplicira dinamiko storilca in žrtve. V morilcu se najdeta obe instanci – storilac po imenu in žrtev sistema. Rabelj postane storilec zaradi sistema, je Arendtova banalnost zla v človeški obliki. Toda tudi družba, publika, so storilci in storilke, kajti le gledajo, kako se drugi ljudje pobijajo, kako postane smrt poklic, kako list papirja odloča o življenju človeka.

Ponavljanje scen ta vtis še posebej krepi. Kajti dogaja se spet in spet in spet. Reakcija oseb, kaj občutijo, kaj storijo, je nepomembna, rabljev nož konec koncev tiči v prsih morilca.