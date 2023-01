Režiserka Mira Stadler bo v celovškem Mestnem gledališču uprizorila predstavo »Der Tod und das Mädchen«. Premiera igre za tri dramske osebe je v četrtek, 12. januarja, na sporedu je še pet ponovitev v januarju in štiri v marcu.

Pri predstavi »Der Tod und das Mädchen« gre za leta 1991 prvič uprizorjeno psihodramo argentinsko-čilensko-ameriškega dramatika Ariela Dorfmana, ki se odvija v neimenovani južnoameriški državi. V tej je nekdaj vladala vojaška diktatura, ki je tako kot čilenska ugrabljala, mučila in zlorabljala drugače misleče. Med njimi je bila tudi protagonistka drame Paulina, ki zaradi defektne gume sredi deževne noči na odmaknjeni cesti v moškem, ki ponudi pomoč njenemu soprogu, prepozna svojega mučitelja. In to po glasu, smehu, vonju in njegovi ljubezni do Schubertovega godalnega kvarteta št. 14 v d-molu, imenovanega »Der Tod und das Mädchen«, ki ga je njen rabelj predvajal svojim žrtvam med mučenjem. Tak je v osnovi zaplet igre, ki jo trenutno v celovškem Mestnem gledališču inscenira svobodna režiserka Mira Stadler. Gre za njeno prvo uprizoritev v Mestnem gledališču, saj je bila Mira kot asistentka režije do pred enim letom zaposlena v dunajskem Burgtheatru, odtlej pa dela kot svobodna režiserka.

Mira Stadler

Ob povabilu celovškega Mestnega gledališča je imela proste roke pri izbiri predstave. Kako torej, da je izbrala prav psihodramo, ki v slovenščini nosi naslov »Smrt in deklica«? »Najprej sem to dramo pre­brala, saj me zanimajo psihološke drame in psiha figur. Nato sem si ogledala še film Romana Polanskega iz leta 1994. Kljub temu da sta tako drama kot film nastala pred približno tridesetimi leti, sta še danes aktualna in moderna. In sicer zaradi vprašanj o pravičnosti, pravni državi, maščevanju, soočenju med žrtvijo in rabljem. Zakaj namreč hočemo živeti v pravni državi in demokraciji, zakaj zaupamo policiji in legislativi? Ker bi bil v primeru našega nezaupanja v omenjene institucije popoln kaos.«

