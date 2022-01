Nemški pisatelj Waldemar Bonsels (1880-1952) je leta 1912 napisal knjigo »Čebelica Maja in njeni prijatelji«, ki je izšla leta 1912. Dve leti po njegovi smrti je bilo prodanih že milijon izvodov. Tudi otroška gledališka skupina pod okriljem društva Zarja se je navdušila nad dogodivščinami čebelice Maje in jih zaigrala na farnem odru Železne Kaple. Premiera otroškega muzikala »Čebelica Maja« je bila v soboto, 18. decembra.

Dvorano je napolnilo občinstvo, ki je med predstavo navdušeno nagrajevalo nastopajoče otroke z večkratnim ploskanjem, običajno po vsaki pesmi, ki so jo otroci lepo zapeli in razigrano odplesali. Te je ubesedila in uglasbila Maja Pihler Stermecki (bolj znana kot Bilbi), ki je posebej za muzikal priredila in prevedla tudi nekaj znanih, zimzelenih pesmi. Zanimiva in radoživa skupina otrok, starih od pet do deset let, je po besedah organizatorja Willija Ošine vadila dvakrat tedensko od septembra do konca novembra, ko so morali vaje prekiniti zaradi ponovnega zaprtja zaradi epidemije.

Gledalci smo priča čebelji šoli, kjer čebelji učitelj (Luka Ošina) mladim in živahnim čebelicam predava o življenju čebel, čebeljih zakonih in pravilih. Trije čebelji zakoni so ključnega pomena: »Vsaka čebela misli in dela enako kot druge čebele. Čebela mora skrbeti za splošno dobro vseh čebel. Lenoba je največja sramota.« Vse tri zakone čebele učenke z učiteljem na čelu zapojejo in obenem s plesom zaobjamejo celotni odrski prostor. Učitelj jasno in glasno vpraša, kaj želijo postati, ko odrastejo, njihovi odgovori so različni, in sicer »jahalka, policistka, kuharica, gasilka, raziskovalka …« Gledalci ob veselih melodijah spremljamo dogodivščine čebelice Maje in drugih travniških žuželk … Iznenada pa neko čebelico pohrusta velik kačji pastir. Mala kačja pastirica (Nina Plesnik), najlepša vseh kačjih pastirjev, čebelici Maji (Julia Paulitsch), najstrašnejši vseh čebel, pojasni, da je taka pač narava, in tako nastane naslednja melodija, pesem z idejo o kroženju naravnih procesov »taka je pač narava«, ki jo skupaj zapojeta. Poleg drugih žuželk smo lahko videli še muhi, ki povesta, da opravljata hudičevo delo, pa pikapolonico, za katero ugotovijo, da ima namesto osmih pik devet pik. To bo čebelica Maja ponosno predočila drugim v čebelji šoli! Sledi še neprijetna dogodivščina, nezgoda čebelice Maje, ko se ujame v pajkovo mrežo – vendar jo muhi rešita. Tudi na tej točki bi lahko sklenili, da je taka pač narava, vendar dogajajo se tudi čudeži ali srečni trenutki, kot je bil prav ta, da je čebelica Maja preživela. Prijeten in razigran »čebelji muzikal« se zaključi s ponovitvijo vseh čebeljih zakonov.