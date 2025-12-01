Čarovnice se najde tudi v Vrbi

Kremplje, skrite pod rokavicami, plešaste glave, zakrite z elegantnimi klobuki, velike nosnice, modra slina in cilj, da »drozgajo« vse otroke na svetu – to so čarovnice. Vsaj tako pravi teta (Lara Tomažej) malega poba (Elija Mödritscher), ki je prepričan, da so to le zgodbe »za majhne punce«. V istem hipu se v gledališki dvorani pet igralk razkrije kot čarovnice in kmalu postane jasno, da ni vse le fantazija. Poba spozna resnico, ko s teto potuje v Vrbo in v hotelu, kjer ima DPMO – Društvo proti mučenju otrok – svoj prostor, namesto članov odkrije pet čarovnic. Uspe se skriti in sliši načrt velečarovnice (Valentina Prikrznik), da bi z zastrupljeno čokolado spremenile vse otroke v miši, pri čemer hočejo začeti s požrešnim dečkom Brunom (Klemen Jelen). Ko ga začarajo v miško, čarovnice odkrijejo tudi poba in oba končata kot miši. Vsekakor se oba odločita ustaviti zlobne načrte in s pomočjo tete jima uspe ukrasti čarovniški strup ter ga uporabiti proti čarovnicam. Čeprav ostaneta miši, poba ni žalosten. Spozna namreč, da ni pomembno, kakšnega videza si, važno je, kdo te ima rad. Za režijo je bila odgovorna Ana Ruter, za glasbo Miriam Kai­ser, za scenografijo Benjamin Butej, skupino pa je vodila Micka Opetnik.